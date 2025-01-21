Bolu'daki yangın nedeniyle bir günlük milli yas ilan edildi

Bolu’nun Kartalkaya ilçesindeki otel yangınında 66 kişinin ölmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

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Sabah 03:30 sularında Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında 51 kişi de yaralanmıştı. Nedeni açıklanmayan yangına ilişkin yayın yasağı getirildi, soruşturmaysa sürüyor.

Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, bir günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan ayrıca “Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını verecektir” dedi.

Yarın bütün yurtta ve dış temsilciliklerde güneşin batışına kadar bayraklar yarıya çekilecek.