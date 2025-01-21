Bolu Belediye Başkanı Özcan: Durum çok vahim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangın için, “Maalesef durum çok vahim” dedi.

Fotoğraf: AA

Sabah 03.30 sularında çıkan yangında 10 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekol TV canlı yayınına bağlanan Özcan, otelin belediye sınırları dışında bulunduğunu, ruhsatının da Turizm Bakanlığı’nca verildiğini söyledi:

* Buranın rakımı yaklaşık 2 bin 200 metre. Bolu merkeze 45 kilometre. Ulaşımı zor. 40 dakika sonra yangın söndürme çalışmalarına itfaiyelerimiz başladı. Civar bölgelerden de itfaiye geldi. Mutfaktan çıktığı öngörülüyor.

* Bana verilen bilgiye göre 234 misafir varmış, gece personel sayısını şu anda tam tespit edemedik. Çocuklar aileleriyle geldi sömestr tatili olduğu için.

* Şu an otelin çökmesi riski konusunda bilgilendirilmedik, sadece çatı kısmıyla ilgili bir sıkıntı var.

Tanju Özcan. Fotoğraf: AA (Arşiv)

‘1997’de yapılmış, belediye sınırları dışında, Turizm Bakanlığı ruhsatlandırdı’

* Burası bir dağ, normal otomobille merkezden buraya 1 ila 1,5 saate varıyorsunuz. Otel bana verilen bilgiye göre 1997’de yapılmış. Tabii burası belediye sınırları dışında olduğu, Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırıldığı için yangın merdiveni veya yangın sensörü olup olmadığı konusunda izinler bizden alınmadığı, kontrolleri bakanlık tarafından yapıldığı için elimizde veri yok.

* Burası Milli Parklar’a ait bir alan. Otel kampüsü gibi düşünün. Dört, beş otel var. Biz ruhsat vermediğimiz için yangın merdiveni, dedektörü konusunda yorum yapamıyoruz.

‘İtfaiye 13 katlı bölüme uçurumdan dolayı yaklaşamıyor’

* Geldi gece helikopterler, 05:00 sularında. Benim de gördüğüm kadarıyla müdahale edememişler. Birkaç helikopter gördüm ama otel bir taraftan sekiz, bir taraftan 13 katlı. 13 katlı bölüme uçurumdan dolayı çok yaklaşamıyor itfaiye araçları. Derin bir yer var. Artık rüzgar mı, başka bir nedenden mi müdahale edemedi…

‘Durum çok vahim, bakanlarımız açıklama yapacak’

* (Ölü ve yaralı sayısı) İçişleri bakanımız ve turizm bakanımız burada, ilgili birimlerden verileri topluyorlar. O yüzden ben devlet terbiyesi gereğince açıklamak istemiyorum ama maalesef durum çok vahim, onu söyleyebilirim. Bakanlarımız açıklama yapacak.