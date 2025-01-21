Kartalkaya'daki Grand Kartal Hotel'de yangın: Dört müfettiş ve altı savcı görevlendirildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangın için ilişkin dört başmüfettiş ve altı savcı görevlendirildi.

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Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki otelde Sabah 03:30 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, en az 10 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da altı savcı görevlendirildiğini ve beş kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu duyurdu.

Turizm bakanı: Gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz” dedi.

Yerlikaya, Ersoy ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yangınla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere Kartalkaya’ya hareket etti.