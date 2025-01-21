Diken

Yaramazlara biraz batar!

RTÜK, yangın için 'hassasiyet' istedi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 10 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangın için yayıncılardan ‘hassasiyet’ istedi.

Fotoğraf: AA

Sabah 03:30 sularında çıkan yangında en az 10 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı.


Faciaya ilişkin soruşturma başlatılırken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X‘ten ‘hassasiyet’ isteyerek şunları söyledi:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma halen devam etmektedir. Yayıncı kuruluşlarımızdan konunun hassasiyeti nedeniyle haber içeriklerinde ve konuyla ilgili yapılan yorumlarda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz.”

Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de yangın: Dört müfettiş ve altı savcı görevlendirildi

Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de yangın: Ölü sayısı 10’a yükseldi

Otel yangınından yaralı kurtulan vatandaş: Hiçbir güvenlik önlemi yoktu

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Durum çok vahim

SON HABERLER

İBB soruşturmasının yeni gizli tanıkları: Kartal, Şahin, Rüzgar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda ‘Kartal’, ‘Şahin’ ve ‘Rüzgar’ üç farklı gizli tanığın daha olduğu ortaya çıktı.

Cumartesi düzenlenen operasyonda gözaltına alınan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalem müdürüneyse “Neden telefonla konuştun?” sorusu yöneltildi.