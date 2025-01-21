RTÜK, yangın için 'hassasiyet' istedi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 10 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangın için yayıncılardan ‘hassasiyet’ istedi.

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Sabah 03:30 sularında çıkan yangında en az 10 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı.

Faciaya ilişkin soruşturma başlatılırken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X‘ten ‘hassasiyet’ isteyerek şunları söyledi:

“Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma halen devam etmektedir. Yayıncı kuruluşlarımızdan konunun hassasiyeti nedeniyle haber içeriklerinde ve konuyla ilgili yapılan yorumlarda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz.”