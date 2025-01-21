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Yaramazlara biraz batar!

Otel yangınından yaralı kurtuldu: Hiçbir güvenlik önlemi yoktu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangından ailesiyle camdan atlayarak kurtulan bir yurttaş, “Hiçbir güvenlik önlemi yoktu” dedi.

Fotoğraf: AA

Sabah 03:30 sularında çıkan yangında en az 10 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ailesiyle otelde kalan bir yurttaş o anları Ekol TV canlı yayınında anlattı.

Ne duman dedektörü, ne yangın merdiveni…’

“Hiçbir alarm çalmadı. İçeride güya duman dedektörü varmış. Hiçbir şey duyulmadı. Biz yedinci kattaydık, aşağı kadar dört kat daha var. Üst katları, 10’uncu kata kadar doluydu. Dumandan göz gözü görmüyordu, boğulacaktık.

Sağlıklıyız ama yan odada çocuklarımın arkadaşları, anneleri vardı. Kapılarını çaldık ama kendimizi zor kurtardık. Babaları geldi, hastanelere bakıyordu.

Otel kalabalıktı, ‘Yüzde 80 doluydu’ dediler. Ne bir duman dedektörü, ne yangın merdiveni var. Yangın başladığında, biz çıktığımızda belki bir saat olmuştu. Dumandan boğulacaktık, nefes alınmıyordu. Camdan atlayarak kurtulduk.”

Otel çalışanı: Yangın merdiveni vardı ama duman kapatıyordu

Yangından kurtulan bir otel çalışanıysa yangını şöyle anlattı:

“Çok kötüydü, alevler üstümüzdeydi. Herkes bağırıyordu, hala titriyoruz. Çocuklar çok. Yangın merdiveni vardı ama duman kapatıyordu, insan nereye gideceğini bilemiyordu.

Birinci katta arkadaşlarımızla beraber çıktık, gece kahvaltı hazırlığı vardı. 150 oda falan vardır. Misafirimiz 250 civarıydı.”

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