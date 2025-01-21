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Yaramazlara biraz batar!

Bolu'daki yangında ölü sayısı 66'ya çıktı

Bolu’nun Kartalkaya ilçesindeki otel yangınında ölü sayısı 66’ya çıktı. 51 yaralıdan birinin durumuysa ağır.

Fotoğraf: AA

Sabah 03:27 sularında başlayan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olay yerine giderek son verileri şöyle paylaştı:

“Milletçe büyün bir üzüntü içindeyiz. Maalesef şu ana kadar 66 kişi hayatını kaybederken 51 yaralımız var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Yanında otelde 238 kayıtlı misafir bulunuyordu. Yangınla ilgili ilk ihbar saat 03.27’de alındı ve ekipler harekete geçti.

Yangın söndürme çalışmalarına Bolu, Düzce, Sakarya, Ankara ve Kocaeli illerinden itfaiye araçları katıldı. Müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirilebiliyor. İki mülkiye baş müfettişi görevlendirildi ve Bolu başsavcımız da beş savcıyla beraber çalışmaya başladı. Adli soruşturma başladı.”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 51 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

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