Görgü tanıkları yangını anlattı: İnsanlar gözümüzün önünde can verdi

Görgü tanıkları Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangını anlattı: “Çoğu insan gözümüzün önünde can verdi.”

Fotoğraf: AA

Sabah 03:30 saatlerinde çıkan yangında en az 10 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekol TV canlı yayınında konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otelin 1997’de yapıldığını, belediye sınırları dışında bulunduğunu, ruhsatınınsa Turizm Bakanlığı’nca verildiğini söylemişti.

Görgü tanıkları yangın anını AA’ya anlattı:

Barış Salgür:

* Yandaki otelde çalışıyordum. Mesaim bittikten sonra odama geldim. Sesler üzerine dışarı çıktığımda herkesin pencereden “İmdat” diye bağırdığını gördüm. Telaşlandık, otelin üst tarafında dumanları gördük. İp, yastık, yorgan getirdik. İtfaiye bekliyorduk, herkes orada bağırıyordu. İki saat falan sürdü.

* İtfaiye gelmeden üst kısım yanmaya başladı. Orada iki kadın vardı. Direkt kendilerini attılar. İtfaiye geldiği zaman bizi geri çektiler, itfaiye müdahale etti. Biz ipi atabildiğimiz kadar ileriye atmaya çalıştık. Orada yaşlı adam vardı, o bağladı. Tutunmaya çalıştı ama eli kaydı düştü, ayağı kırıldı. Ona yardımcı olmaya çalıştık.

İdris Bilgin:

Sabah 06:00’da yardım için bölgeye vardım. Cenazelerin çıkarılmasına yardımcı oldum. Yandaki otellerden battaniye alarak bölgeye getirdim. Geldiğimde otel yanıyordu. Ekipler yangını söndürmeye çalışıyordu. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık.

Ali Atmaca:

* Bölgedeki otellerden birinde konaklıyordum. İnsanların sesine kalktık, yardım çığlıklarını duyunca aşağıya indik. İnsanlar yangının dehşetiyle camlardan atladı. Yardımcı olmak için yatak getirerek yere koyduk. Böylece sert zemine düşmelerinin önüne geçmeye çalıştık. Çabamız ne kadar faydalı oldu, onu bilemiyorum. Gözümüzün önünde insanlar can verdi, bu durum psikolojimizi bozdu.

* Sonra itfaiye geldi ama otelin yüksek olması itfaiyenin çalışmasını zorlaştırdı. Biz de yardımcı olmak için battaniye, yatak getirdik. İnsanlar çocuklarıyla pencereden atlamayı düşünüyordu. “Battaniye falan getirin” diyordu, Allah’tan o ara itfaiye geldi de çocuğu kurtardı. Kurtarma çalışmaları hızlı olsa da alan geniş olduğu için çoğu insan gözümüzün önünde can verdi.