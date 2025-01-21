Yangından kurtuldu: Alarm hiç çalmadı

Bolu Kartalkaya’da en az 10 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel’deki yangından kurtulan Eylem Şentürk ‘ihmaller zinciri olduğunu, felaketin göz göre göre yaşandığını’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Sabah 03:30 sularında çıkan yangında 32 kişi de yaralanmıştı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekol TV canlı yayınında konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otelin 1997’de yapıldığını, belediye sınırları dışında bulunduğunu, ruhsatınınsa Turizm Bakanlığı’nca verildiğini söylemişti.

Yangından kurtulan Şentürk o anları AA’ya anlattı:

* Yangını ilk etapta fark etmedik, çatıdan kar düştü zannettik. Ses giderek şiddetlendi ve koridorlardan “Yardım edin” sesleri yükseldi. O zamana kadar herhangi bir duman görmedik, bir koku almadık. Yangın olduğu hiç aklıma gelmedi.

* Odanın kapısını açtığımızda koridor tamamen dumanla kaplıydı. Hızlı bir şekilde hazırlanarak aşağıya inmeye çalıştık. Duman nefes almamızı engelleyecek yoğunluktaydı. Kızımla ezbere dolanarak kapıya koştuk. Eşim bizden hemen sonra çıkmasına rağmen duman yoğunluğu nedeniyle aşağıya inememiş. Pencereden alttaki sundurmaya atlayıp o kattakilerle birlikte beklemişler. Daha sonra arabanın üzerine atlayarak kurtulmuşlar.

Eylem Şentürk. Fotoğraf: AA

* Yangın sırasında binanın durumu çok kötüydü. İnsanlar pencerede kurtulmayı bekledi. Yangın alarmı biz dışarı çıkıncaya kadar hiç çalmadı. Eşim yangın merdivenini bulamadığı için sundurmadan aşağıya atlamak zorunda kaldı. Kurtulduğumuz için çok şanslıyız.

‘Can kaybının fazla olmasının nedeni yangın alarmının olmaması’

* İhmaller zinciri var. Yangının üst katlarda çıkmadığını söyleyebilirim. Çünkü duman aşağıda yoğundu. Bizim sonradan duyduğumuz yangının restoranda çıktığı yönündeydi. O otele ilk kez gitmiyorum. Yangın merdiveni hiç dikkatimi çekmedi. Yangın alarmı olsaydı daha hızlı harekete geçebilirdik.

* Göz göre göre bir felaket yaşandı. Yangın alarmının ve yangın merdiveninin olmayışı insanları orada mahsur bıraktı. Bu kadar can kaybının fazla olması, yangın alarmının olmamasıdır. Eğer yangın alarmı olsaydı daha erken harekete geçilebilirdi. Biz çıkıncaya kadar yangın alarmı çalmadı.