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Yaramazlara biraz batar!

Yanan otelin yöneticisi üç gün önce 'Oteller hazır' demiş

Bolu Kartalkaya’da en az 10 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel’in yöneticisi üç gün önce, “Oteller hazır, misafirlerini bekliyor” demiş.

Fotoğraf: AA

Sabah 03:30 sularında çıkan yangında 32 kişi de yaralanmıştı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ekol TV canlı yayınında konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otelin 1997’de yapıldığını, belediye sınırları dışında bulunduğunu, ruhsatınınsa Turizm Bakanlığı’nca verildiğini söylemişti.

Otel yöneticisi ve Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, üç gün önce DHA’ya otelde yüzde 80 doluluk oranı olduğunu, yüzde 100’e ulaşmasını beklediklerini söylemiş.

DHA‘nın haberine göre Ergül şöyle konuşmuş:

“Bütün oteller hazırlıklarını yaptılar, misafirlerini bekliyorlar. Sömestr tatilinde otel fiyatları gecelik oda 18 binden başlıyor ve 50 bin liraya kadar yükseliyor. Hatta özel odalara ve villalara gidersek fiyatlar artıyor.

Pistlerde kar kalınlığı 1 metre ve tüm pistler açık. Çocuklara yönelik kayak okulları var. Çocuklara yönelik parkurlar var. Bu şekilde misafirlerin eğlenmesi için de aktiviteler var. Sömestr tatilinde en az bir 50 bin kişi bekliyoruz.”

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