Grand Kartal Hotel'deki yangın 10 saatte kontrol edildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde Grand Kartal Hotel’deki yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol edildi.
Köroğlu Dağları’nın zirvesinde merkezdeki Grand Kartal Hotel’de henüz belirlenemeyen nedenle 3.30 sularında çıkan yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara’dan sevk edilen çok sayıda ekip müdahale etti.
Söndürme çalışmalarına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekip ve araçlar katıldı.
İtfaiye erlerinin merdivenli sepetli araçlarla ulaştığı 12 katlı oteldeki çalışmalar üst katlarda yoğunlaştı.
Bazı tatilcilerin yangın esnasında kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarkıttığı görüldü.
Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren müdahalesinin ardından kontrol edilen yangın alanında soğutma çalışmalarıysa sürüyor.
Şu isimlerin yangına ilişkin toplantı yaptığı bildirildi:
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
- Sağlık Bakanı Kemal
- Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
- AFAD Başkanı Okay Memiş
- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
- Bolu Valisi Abdulaziz Aydın