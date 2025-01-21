Tanju Özcan: Bakan alçakça belediyemizi suçladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 66 kişinin öldüğü Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangına ilişkin sözlerinden ötürü Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ateş püskürdü: “Alçakça belediyemizi suçlama cürretine girmiştir.”

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Sabah 03:30 sularında çıkan yangında 51 kişi de yaralanmıştı. Nedeni açıklanmayan yangına ilişkin yayın yasağı getirildi, soruşturmaysa sürüyor.

Ekol TV canlı yayınında konuşan Özcan, otelin 1997’de yapıldığını, belediye sınırları dışında bulunduğunu, ruhsatınınsa Turizm Bakanlığı’nca verildiğini söylemişti.

Ersoy ise itfaiyenin otele yangın yeterlilik ruhsat verdiğini, kendilerine de olumsuz bildirimde bulunmadığını söyledi.

Özcan bakana yüklendi:

* Bir belge servis etmişler “Bolu Belediyesi’nden yangın yeterlilik belgesi aldık” diyor. Arkadaşlar o belgenin tarihine bir bakın. 22 Kasım 2007 belediyeye müracaat etmiş, o zaman AK Partili bir başkan var, “Bu bina yangına karşı güvenlidir” raporu vermiş. Bolu Belediyesi onun dışında bu binaya yangın belgesi vermemiştir.

‘Alçakça suçlama’

* Bakan bu olayın bizzat sorumlusudur. Sorumluluğu atmak için de alçak bir şekilde belediyemize suçlama cürretine girmiştir. Bizim rutin denetim yapma görevimiz yok. Burası yetki sınırlarımızda değil, turizm alanı. Burada yetkili olan Turizm Bakanlığı’dır. Zaten 2021 ve 2024 “Biz denetim yaptık” diyor, kendisi itiraf ediyor. 2007’den sonra belediyemizce verilmiş herhangi bir olumlu rapor yok. Sayın bakan sunuyor, yandaş basın da yayınlıyor. İnsan tarihine bir bakar, 2007 yazıyor. Apar topar, suçluluk psikolojisiyle toplumu yanlış yönlendirmek bakana yakışmıyor. Böyle terbiyesizlik, böyle iftira görmedim. Hadi göstersin 2022, 2023 ve 2024’te belediyemizce verilmiş raporu.

‘Ölü sayısının kaç olduğu belli değil’

* Ölü sayısıyla ilgili bize ulaşan net bir bilgi yok. Ancak itfaiye müdürümüz biraz önce geldi, üç kişinin daha yanmış cesedini bulduklarını söyledi. Sayının kaç olduğu belli değil. Arkadaşlarımız kayıp olan vatandaşlarımızı bulmaya çalışıyor. Biz de beceriksiz sayın bakanın iftiralarına cevap vermek durumunda kalıyoruz şu acı günde. Yazıklar olsun. Ölenlerin büyük kısmının çocuk ve kadın olma ihtimali yüksek.