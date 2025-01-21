Bakana göre yanan otelin denetimleri yapılmış

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu’daki yangında 66 kişinin öldüğü otelin denetimlerinin yapıldığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Sabah 03:30 sularında Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında 51 kişi de yaralanmıştı. Nedeni açıklanmayan yangına ilişkin yayın yasağı getirildi, soruşturmaysa sürüyor.

Ekol TV canlı yayınında konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otelin 1997’de yapıldığını, belediye sınırları dışında bulunduğunu, ruhsatınınsa Turizm Bakanlığı’nca verildiğini söylemişti.

Otel önünde açıklama yapan Ersoy itfaiyenin kendilerine otelle ilgili olumsuz bildirimde bulunmadığını söyledi. Ersoy şöyle konuştu:

“Otelin 2021 ve 2024’te tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış. Bu denetimler kapsamında işyeri açma belgesi, yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik ruhsatları mevcut. Zaten bu yetki de itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar itfaiye tarafından tarafımıza olumsuz bir durum bildirilmemiş.”

Otel içinde iki yangın merdiveninin bulunduğunu söyleyen Ersoy yangının nedenine dair soruyaysa yanıt vermeden açıklamasını bitirdi.