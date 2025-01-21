Grand Kartal Hotel yangını: İşletmenin sahibi dahil dört gözaltı

Bolu Kartalkaye Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Hotel yangınıyla ilgili soruşturmada dört kişi gözaltına alındı.

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Sabah 03:27 sularında çıkan yangında 66 kişi ölmüş, 51 kişi de yaralanmıştı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu:

* Altı Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu dört kişi gözaltına alınmıştır.

* Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman beş kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir. Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir.