Yangında ölenler arasında Sözcü yazarı ve bir akademisyen de var

Bolu’da 66 kişinin öldüğü otel yangınında hayatını kaybedenler arasında Sözcü yazarı Nedim Türkmen ile Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın da var.

Soldan sağa Nedim Türkmen, Atakan Yalçın. Fotoğraf: X

Sabah 03:30 sularında Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında 51 kişi de yaralanmıştı. Nedeni açıklanmayan yangına ilişkin yayın yasağı getirildi, soruşturmaysa sürüyor.

Türkmen ailesiyle birlikte oteldeydi. Yangın sonrası ulaşılamayan Türkmen ve ailesinden acı haber geldi. Sözcü‘nün haberine göre Türkmen’le, eşi Ayşe Neva, 18 yaşındaki çocuğu Ala Dora ve 22 yaşındaki çocuğu Yüce Ata kurtarılamadı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, arkadaşı Yalçın’ın ölüm haberini şöyle duyurdu: “Benim canım arkadaşım Atakan. Ahh Atakan ahh… Seni çok seviyorum canım Atakan. Prof. Dr. Atakan Yalçın’ı çıkan yangında kaybettik. Az önce acı haberi aldım. Dayanılacak gibi değil. Bana doktora yıllarında tane tane anlatışını hiç unutmayacağım.”