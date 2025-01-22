Grand Kartal yangını: Belediye geçen yıl oteli 'yangına karşı yetersiz' bulmuş

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 76 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel’i denetlemiş ve ‘yangına karşı yetersiz olduğunu’ tespit etmiş. Bunun üzerine de otel yetkilileri denetim talebini geri çekmiş.

Fotoğraf: AA

Kartalkaya’daki otelde dün sabah 03:30 sularında çıkan yangında 51 kişi de yaralanmıştı. Nedeni açıklanmayan ve soruşturma başlatılan yangına ilişkin yayın yasağı sabah kaldırıldı.

Ekol TV canlı yayınında dün konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otelin 1997’de yapıldığını, belediye sınırları dışında bulunduğunu, ruhsatınınsa Turizm Bakanlığı’nca verildiğini söylemişti.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise sorumluluk almadan, itfaiyenin otele yangın yeterlilik ruhsat verdiğini, kendilerine de olumsuz bildirimde bulunmadığını aktarmıştı.

Buna karşılık Özcan Ersoy’un ‘belediyeyi alçakça suçladığını’ belirtmiş, sorumlunun bizzat bakan olduğunu söylemişti. Bolu belediye başkanı, talep gelmesi üzerine belediyenin denetim yapabileceğini belirtmişti.

ANKA‘nın ulaştığı belgelere göre otel, 12 Aralık 2024’te belediyeden denetim talep etti. Bunun üzerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü otelde inceleme ve denetlemeler yaptı.

16 Aralık 2024’te hazırlanan formda 19 konu başlığının sekizinde tesisin yangın yönünden yetersiz olunduğu tespit edildi. Yetersizlik tespiti konulan başlıklar şöyle:

Tahliye çıkışları

Işıklı yönlendirme levhaları

Binada acil aydınlatma

Elektrik tesisatı uygunluğu

Söndürme gereçleri talimatları

Algılama sistemleri ve yangın alarmı

Paratoner ve duman kontrolü (duman havalandırma ve tahliye)

Tespitler sonrası otel yetkilileri 24 Aralık 2024’te belediyeye dilekçe yazarak ilgili raporun iptal edilmesi talebinde bulunmuş.

TRT Haber’e göreyse itfaiye, oteldeki restorana ‘yangın yönetmeliğine uygunluk’ raporu vermişti.