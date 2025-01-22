İtfaiye, Kartalkaya'daki otelin restoranına 19 gün önce 'uygunluk' raporu vermiş

TRT, Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü’nün Kartalkaya’da 76 kişinin öldüğü oteldeki restoranına ‘yangın yönetmeliğine uygunluk’ raporu verdiğini duyurdu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da belgeyi doğrulayarak, söz konusu raporun yangının başladığı restoran değil, binanın girişindeki 70 metrekare olan restorana ait olduğunu söyledi.

Fotoğraf: TRT Haber

Dün sabah 03:30 sularında Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında 76 kişi ölmüş, 51 kişi yaralanmıştı. Nedeni açıklanmayan ve soruşturma başlatılan yangına ilişkin yayın yasağı sabah kaldırıldı.

Ekol TV canlı yayınında dün konuşan Özcan, otelin 1997’de yapıldığını, belediye sınırları dışında bulunduğunu, ruhsatınınsa Turizm Bakanlığı’nca verildiğini öne sürmüştü.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sorumluluk almadan, itfaiyenin otele yangın yeterlilik ruhsat verdiğini, kendilerine de olumsuz bildirimde bulunmadığını iddia etmişti.

Ardından açıklama yapan Özcan, Ersoy’un ‘belediyeyi alçakça suçladığını’ belirtmiş, sorumlunun bizzat bakan olduğunu söylemişti:

“Bir belge servis etmişler ‘Bolu Belediyesi’nden yangın yeterlilik belgesi aldık’ diyorlar. Arkadaşlar o belgenin tarihine bir bakın. Otel 22 Kasım 2007’de belediyeye müracaat etmiş, o zaman AK Partili bir başkan var, ‘Bu bina yangına karşı güvenlidir’ raporu vermiş.

Bolu Belediyesi onun dışında bu binaya yangın belgesi vermemiştir. Apar topar, suçluluk psikolojisiyle toplumu yanlış yönlendirmek bakana yakışmıyor. Böyle terbiyesizlik, böyle iftira görmedim. Hadi göstersin 2022, 2023 ve 2024’te belediyemizce verilmiş raporu.”

Soruşturmada otel sahibinin de olduğu dokuz kişi gözaltında.

TRT Haber, Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü’nün oteldeki restoran için “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği’ne uygundur” raporu verdiğini duyurdu.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan belge, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 24 Aralık 2024 tarihli başvurusuna cevaben hazırlanmış. Bu şirket otelin restoranını işleten şirket. Onay verilen tesis, yanan Grand Kartal Otel içerisinde.

2 Ocak 2025 tarihli raporda şöyle denmiş:

* Kartalkaya mevkii Bolu adresinde şirketiniz şahsınız tarafından açılmak istenilen 70m2 kapalı alan ‘Kafe restoran’ faaliyet konulu iş yerinizin müdürlüğümüz personeli tarafından yangın güvenliği yönünden yapılan incelemesi tamamlanmış olup; iş yeri içerisinde bir adet altı kg’lik KKT’li yangın söndürme cihazlarının mevcut olduğu, kaçak akım rölesinin mevcut olduğu, iş yerinde acil aydınlatmanın mevcut olduğu, işyeri içerisinde LPG türü parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaması gerektiği ayrıca yangına sebep olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerekmektedir.

* Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği’ne uygundur.

* 09.07.2015 tarihli 29411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in 9’uncu Kısım 1’inci Bölüm ‘Yangın Güvenliği Sorumluluğu’ altında belirtilen 124’üncü maddesinde ‘Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden; kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludur’. 125’inci maddesindeyse ‘Yangın güvenliği sorumlusunun belirlenmesi’ ibareleri yer almaktadır.”

Öte yandan Diken’in rapora ilişkin görüş almak için aradığı Özcan’a ulaşılamadı.

‘Yangın buradan çıkmış değil’

Özcan bu belge ortaya çıktıktan yaklaşık altı saat sonra Halk Tv’ye yaptığı açıklamada 70 metrekarelik alanla ilgili verilen bu raporu doğruladı: “Belediye 70 metrekarelik yer için bu bölme için yeterlilik var diyor. Yangın buradan çıkmış değil. Yangın mutfaktan çıkıyor. Ben bu belgelerden bugün haberdar oldum. Sundurma olan çıkıntı bir bölüme bizim arkadaşlar yeterlidir demiş. Bu yeterlilik belgesi ruhsat da değil. Ruhsatı veren özel irade işletme yetkisini bakanlık veriyor. Bakanlık 70 metrekarelik yetkinin sanki otelin tamamına verilmiş gibi açıklama yaptı.“



