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Yaramazlara biraz batar!

Bolu'da 29 yaralı taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, Bolu’daki otel yangınında yaralanan 29 kişinin bugün taburcu olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: AA

Dün sabah 03:30 sularında Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında 76 kişi ölmüş, 51 kişi yaralanmıştı. Nedeni açıklanmayan yangına ilişkin yayın yasağı bu sabah kaldırıldı.


Ölen 76 kişiden 56’sının kimliği tespit edildi.

Faciaya ilişkin soruşturma sürerken dokuz şüpheli gözaltında.

Sağlık Bakanlığı yaralılarla ilgili son durumu şöyle açıkladı: “Yangında biri ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir.”

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