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Yaramazlara biraz batar!

Tanju Özcan: Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel’le ilgili “Turizm Bakanlığının apar topar binayı yıkmaya çalışması delillerin karartılması ile sonuçlanabilir” dedi.

Fotoğraf: AA

Bolu’da 21 Ocak sabahı 03:30 sularında çıkan yangında 51 kişi de yaralanmıştı.


Yangına ilişkin soruşturmada otel sahibi, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun dahil 11 kişi gözaltında.

Faciaya ilişkin Bolu Belediyesi ile Turizm Bakanlığı karşılıklı olarak suçlamalarda bulunurken, Özcan, ‘bakanlığın oteli apar yıkmak istediğini’ yazdı.

‘Bunun delillerin karartılmasıyla sonuçlanabileceğini’ belirten Özcan’ın X’teki açıklaması şöyle:

* Kartalkaya’da 80 canımız gitti. Konu ile ilgili hem idari soruşturma hem de adli soruşturma yapılıyor. Ancak aldığımız bilgilere göre; Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Daha bilirkişi raporları çıkmamış, incelemeler sürüyor.

* Yarın soruşturma veya kovuşturma (dava) aşamasında binada keşif, bilirkişi incelemesi gibi çalışmalar yapılabilir. Turizm Bakanlığının apar topar binayı yıkmaya çalışması delillerin karartılması ile sonuçlanabilir. Bu sebeplerle gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle adli ve idari soruşturma ve sonraki süreç tamamlanmadan otel binasının yıkımı durdurulmalıdır.

Otele ilişkin ön hasar tespit raporu dün tamamlanmış, binanın ‘ağır hasarlı’ olduğu belirlenmişti.

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