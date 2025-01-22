Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tanju Özcan'dan bakan Ersoy'a istifa resti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u canlı yayına davet etti: “O masadan ikimizden biri istifa etmiş olarak kalkarız. Bu sayın bakan olur.”

Fotoğraflar: AA

Dün sabah 03:30 sularında Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında 79 kişi ölmüştü.


Halk Tv‘de Rota programına katılan Özcan, yangındaki sorumluluğun Ersoy’da olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

Sorumlu olsam istifa ederim. Açık çağrıda bulunuyorum bakana. İstediği kanalda, A Haber mi? Hangisi daha yandaşsa, çıksın benimle canlı yayına belgeleriyle. O masadan ikimizden biri istifa etmiş olarak kalkarız. Bu sayın bakan olur.

‘Kral dairesi, kaçak kat’

Özcan otelde kaçak kat da olduğunu söyledi:

Bu otelde yangın merdiveni gibi bir şey varmış ama o yangın merdiveni değil. Binanın içinde yangın merdiveni olmaz, açık havada olması gerekir. En üsteki kata kral dairesi diyorlar kaçak kat. İçişleri bakanımız da binaya girmiş o kata kadar çıkabilmiş. Vefat edenlerinin tamamı üst katlarda. Bakan yanmış görüntülere bakmadı bile.

Özcan, Grand Kartal Hotel’in Ersoy’un sahibi olduğu seyahat tatil acentesi ETS’nin önerilen oteller listesinde olduğunu hatırlattı: “2021’de ve 2024’te ‘denetledik’ diyor bakanlık! Peki denetim sonucu nasıl bir rapor hazırladılar? Hodri meydan hadi açıklasın bakan.”

Bolu Belediyesi yetkilileri: Yangının başladığı yer ruhsat verilen restoran değil

22 yılda 24 facia, 54 bin 780 ölü: Sıfır istifa

Grand Kartal yangını: Belediye geçen yıl oteli ‘yangına karşı yetersiz’ bulmuş

İtfaiye, Kartalkaya’daki otelin restoranına 19 gün önce ‘uygunluk’ raporu vermiş

Bolu’da 29 yaralı taburcu edildi

Bolu’daki yangında ölü sayısı 76’ya çıktı: Dokuz gözaltı

Yangında ölenler arasında Sözcü yazarı ve bir akademisyen de var

İSG uzmanı otel yangınını değerlendirdi: Binanın arkasına ulaşılamaması problem

Grand Kartal Hotel yangını: İşletmenin sahibi dahil dört gözaltı

Tanju Özcan: Bakan alçakça belediyemizi suçladı

Bakana göre yanan otelin denetimleri yapılmış

Yangında ölenler arasında Sözcü yazarı ve bir akademisyen de var

İSG uzmanı otel yangınını değerlendirdi: Binanın arkasına ulaşılamaması problem

Grand Kartal Hotel yangını: İşletmenin sahibi dahil dört gözaltı

Tanju Özcan: Bakan alçakça belediyemizi suçladı

Bakana göre yanan otelin denetimleri yapılmış

Bolu’daki yangında ölü sayısı 66’ya çıktı

Yangından kurtuldu: Alarm hiç çalmadı

Grand Kartal Hotel’deki yangın 10 saatte kontrol edildi

Görgü tanıkları yangını anlattı: İnsanlar gözümüzün önünde can verdi

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Durum çok vahim

Otel yangınından yaralı kurtulan vatandaş: Hiçbir güvenlik önlemi yoktu

RTÜK, Bolu’daki otel yangını için ‘hassasiyet’ istedi

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Hotel yangını: Dört müfettiş ve altı savcı görevlendirildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yangın: Ölü sayısı 10’a yükseldi

SON HABERLER

Trump: Papa olmak isterdim

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Papa’nın kim olmasını istediğine dair soruya “Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu” diye yanıt verdi.

Fenerbahçe Beko Final Four'da

Fenerbahçe Beko, Play-Off serisinin üçüncü maçında deplasmanda Fransa temsilci Paris Basketbol’u uzatmalarda yenerek Final Four’a çıktı.

Tam metin: Murat Abbas'ın ifadesi

İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturamasında tutuklanıp ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ‘itirafçı’ olduktan sonra salıverilen
Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas’ın ifadesi…