Tanju Özcan'dan bakan Ersoy'a istifa resti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u canlı yayına davet etti: “O masadan ikimizden biri istifa etmiş olarak kalkarız. Bu sayın bakan olur.”

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Dün sabah 03:30 sularında Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında 79 kişi ölmüştü.

Halk Tv‘de Rota programına katılan Özcan, yangındaki sorumluluğun Ersoy’da olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

“Sorumlu olsam istifa ederim. Açık çağrıda bulunuyorum bakana. İstediği kanalda, A Haber mi? Hangisi daha yandaşsa, çıksın benimle canlı yayına belgeleriyle. O masadan ikimizden biri istifa etmiş olarak kalkarız. Bu sayın bakan olur.“

‘Kral dairesi, kaçak kat’

Özcan otelde kaçak kat da olduğunu söyledi:

“Bu otelde yangın merdiveni gibi bir şey varmış ama o yangın merdiveni değil. Binanın içinde yangın merdiveni olmaz, açık havada olması gerekir. En üsteki kata kral dairesi diyorlar kaçak kat. İçişleri bakanımız da binaya girmiş o kata kadar çıkabilmiş. Vefat edenlerinin tamamı üst katlarda. Bakan yanmış görüntülere bakmadı bile.“

Özcan, Grand Kartal Hotel’in Ersoy’un sahibi olduğu seyahat tatil acentesi ETS’nin önerilen oteller listesinde olduğunu hatırlattı: “2021’de ve 2024’te ‘denetledik’ diyor bakanlık! Peki denetim sonucu nasıl bir rapor hazırladılar? Hodri meydan hadi açıklasın bakan.”