Bolu Belediyesi yetkilileri: Yangının başladığı yer ruhsat verilen restoran değil

Bolu Belediyesi yetkilileri, Grand Kartal Otel’de 79 kişinin öldüğü yangından 19 gün önce belediyenin ruhsat verdiği 70 metrekarelik ‘kafe restoran’ın yangının çıkış noktası olmadığını söyledi.

Fotoğraf: TRT Haber

Dün sabah 03:30 sularında Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında 79 kişi ölmüştü.

Açılan soruşturmada otel sahibi, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun dahil 11 kişi gözaltı alınmıştı.

ANKA‘ya konuşan Bolu Belediyesi yetkilileri, açılmak istenen 70 metrekarelik kafetarya için Sedat Gülener imzasını taşıyan belgeye ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, belediyenin ruhsatlandırdığı restoranın yangının çıkış noktası olmadığını, yangının ana yemekhanede başladığını söyledi:

“Yangının ilk çıkış noktası, otelin ana yemekhanesi. Ruhsat verilen yer ana mutfak değil. Pistlere hizmet eden 70 metrekare büyüklüğünde bir kafeterya. Bunlardan otelin etrafın çokça var. Bu ruhsat verilen söz konusu yer, yangının çıktığı nokta değil. Yangının bu ruhsatlandırılmış nokta ile ilgisi yok”

Ne olmuştu?

Ekol TV canlı yayınında dün konuşan Özcan, otelin 1997’de yapıldığını, belediye sınırları dışında bulunduğunu, ruhsatınınsa Turizm Bakanlığı’nca verildiğini öne sürmüştü.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sorumluluk almadan, itfaiyenin otele yangın yeterlilik ruhsat verdiğini, kendilerine de olumsuz bildirimde bulunmadığını iddia etmişti.

Ardından açıklama yapan Özcan, Ersoy’un ‘belediyeyi alçakça suçladığını’ belirtmiş, sorumlunun bizzat bakan olduğunu söylemişti:

Bugünse TRT Haber, Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü’nün oteldeki ‘kafe restoran’ için “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği’ne uygundur” raporu verdiğini duyurdu.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan belge, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 24 Aralık 2024 tarihli başvurusuna cevaben hazırlanmış. Bu şirket otelin restoranını işleten şirket. Onay verilen tesis, yanan Grand Kartal Otel içerisinde.

2 Ocak 2025 tarihli raporda şöyle denmiş:

* Kartalkaya mevkii Bolu adresinde şirketiniz şahsınız tarafından açılmak istenilen 70m2 kapalı alan ‘Kafe restoran’ faaliyet konulu iş yerinizin müdürlüğümüz personeli tarafından yangın güvenliği yönünden yapılan incelemesi tamamlanmış olup; iş yeri içerisinde bir adet altı kg’lik KKT’li yangın söndürme cihazlarının mevcut olduğu, kaçak akım rölesinin mevcut olduğu, iş yerinde acil aydınlatmanın mevcut olduğu, işyeri içerisinde LPG türü parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaması gerektiği ayrıca yangına sebep olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerekmektedir.

* Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği’ne uygundur.

* 09.07.2015 tarihli 29411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in 9’uncu Kısım 1’inci Bölüm ‘Yangın Güvenliği Sorumluluğu’ altında belirtilen 124’üncü maddesinde ‘Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden; kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludur’. 125’inci maddesindeyse ‘Yangın güvenliği sorumlusunun belirlenmesi’ ibareleri yer almaktadır.”