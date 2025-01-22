Grand Kartal yangınında ölenlerin sayısı 79'a çıktı

Bolu başsavcılığı, Grand Kartal Otel’deki yangında ölenlerin sayısının DNA testleri sonucu 79’a yükseldiğini bildirdi.
Dün sabah 03:30 sularında Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında ölü sayısı 79 olarak güncellendi.
Diğer yandan Sağlık Bakanlığı, yaralanan 51 kişiden 39’unun taburcu edildiğini, 12’sinin tedavisininse devam ettiğini bildirdi.
Açılan soruşturmada otel sahibi, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun dahil 11 kişi gözaltı alındı.