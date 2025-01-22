Bolu belediye başkan yardımcısı ve itfaiye müdür vekili gözaltında

Kartalkaya’da 76 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

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Grand Kartal Hotel’de dün sabah 03:30 sularında çıkan yangında 51 kişi de yaralanmıştı. Nedeni henüz açıklanmayan ve soruşturma başlatılan yangına ilişkin yayın yasağı sabah kaldırıldı.

Soruşturmada otel sahibi dahil dokuz kişi gözaltındaydı. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da gözaltına alındı.

Böylece faciayla ilgili toplam gözaltı 11’e yükselmiş oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmaya dair şu açıklamayı yaptı:

“Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır.

Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmektedir.”

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.



Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 22, 2025

Ne olmuştu?

Ekol TV canlı yayınında dün konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otelin 1997’de yapıldığını, belediye sınırları dışında bulunduğunu, ruhsatınınsa Turizm Bakanlığı’nca verildiğini söylemişti.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise sorumluluk almadan, itfaiyenin otele yangın yeterlilik ruhsat verdiğini, kendilerine de olumsuz bildirimde bulunmadığını aktarmıştı.

Buna karşılık Özcan, Ersoy’un ‘belediyeyi alçakça suçladığını’ belirtmiş, sorumlunun bizzat bakan olduğunu söylemişti. Bolu belediye başkanı, talep gelmesi üzerine belediyenin denetim yapabileceğini belirtmişti.

Belediyeden otele ‘yetersiz’ raporu

Bugünse ANKA‘nın ulaştığı belgelere göre otel, 12 Aralık 2024’te belediyeden denetim talep etmiş. Bunun üzerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü otelde inceleme ve denetleme yapmış.

16 Aralık 2024’te hazırlanan formda itfaiye, 19 konu başlığının sekizinde tesisin yangın yönünden yetersiz olduğunu tespit etmiş. Yetersizlik tespiti konulan başlıklar şöyle:

Tahliye çıkışları

Işıklı yönlendirme levhaları

Binada acil aydınlatma

Elektrik tesisatı uygunluğu

Söndürme gereçleri talimatları

Algılama sistemleri ve yangın alarmı

Paratoner ve duman kontrolü (duman havalandırma ve tahliye)

Tespitler sonrası otel yetkilileri 24 Aralık 2024’te belediyeye dilekçe yazarak ilgili raporun iptal edilmesi talebinde bulunmuş.

TRT Haber’in yayınladığı belgeye göreyse itfaiye, oteldeki restorana ‘yangın yönetmeliğine uygunluk’ raporu vermiş.