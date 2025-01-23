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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş: Sorumlu yok, utanma yok, insanlık yok, bebek de yok artık

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 78 kişinin öldüğünü Grand Kartal Hotel yangınına ilişkin yazdı: “Sorumlu yok, utanma yok, insanlık yok, bebek de yok artık.”

Fotoğraf: AA

Bolu’da 20 Ocak sabahı 03:30 sularında çıkan yangında 51 kişi de yaralanmıştı.


Yangın ilişkin soruşturmada otel sahibi, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun dahil 11 kişi gözaltında.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu Demirtaş, henüz hiçbir siyasinin sorumluluk almadığı yangın ilişkin T24’te ‘Bebek var’ başlıklı bir yazı yazdı. Eski HDP liderinin yazısı şöyle:

* Grand Kartal Oteli’nin üst katlarından bir adam “Bebek var!” diye bağırıyor. Alevler, dumanlar ve bebek var. İnsanlar ve onlarca insan yavrusu diri diri kavruluyor, dumandan nefes alamıyorlar, biz izlerken boğuluyoruz, onlar çaresizce yardım çığlıkları atıyorlar.

* Hep birlikte izliyoruz, boğula boğula ölüyoruz hep birlikte. “Bebek var!” diyor adam, hiç değilse o yaşasın istiyor. İçeride bebek var, yangının orta yerinde, alevlerin arasında bebek var. Her şeyden habersiz, annesinin kucağında, boğulmak üzere olan bebek var.

* Sabah oluyor, adamlar geçiyor mikrofonların ardına, birer birer “Ben sorumlu değilim ki” diyor, “Öbürü sorumlu.” Öbürü de “Ben değilim ki sorumlu, beriki sorumlu” diyor. Sorumlu yok, utanma yok, insanlık yok, bebek de yok artık.

*Sen bir piliç kamyonunun soğuk kasasında uyu bebek. Birilerinin sıcak kasasında birikmiş para tomarlarıyla insanlık satın alınamayacağını öğretene kadar bize uyumak yok. Bu toprakları her bebeğimiz için cennet yapana kadar bize durmak yok.

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