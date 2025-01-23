Grand Kartal yangını: Gözaltına alınanların isimleri

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Hotel yangınına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
78 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel’e ilişkin soruşturma sürüyor.
Gözaltına alınanların isimleri ve meslekleri şöyle:
- Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener
- İtfaiye müdür vekili: Kenan Coşkun
- İşletme sahibi: Halit Ergül
- Şirket genel müdürü: Emir Aras
- Otel müdürü: Zeki Yılmaz
- İş sağlığı güvenliği uzmanı: Ece Kayacan
- Otelin aşçısı: Faysal Yaver
- Otelin mutfak çalışanları: Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz
- Elektrikçi: Hüseyin Özer
Şüpheliler, jandarma ekiplerinin eşliğinde İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne getirildi. Sağlık kontrolleri yapılan zanlılar, tekrar jandarmaya götürüldü.
Şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesi’ne sevk edilecek.