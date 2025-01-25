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Yaramazlara biraz batar!

Grand Kartal yangını: Tutuklu sayısı dokuza yükseldi

78 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel yangınına ilişkin soruşturmada yedi kişi daha tutuklandı.

Fotoğraf: AA

20 Ocak’taki yangına ilişkin soruşturmada işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras tutuklanmıştı. Soruşturmada 12 kişi de gözaltındaydı.


Savcılıktaki sorguları tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen yedi şüpheli daha tutuklandı.

O isimler şunlar:

  • Otel müdürü Zeki Yılmaz
  • Otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir
  • Aşçı Faysal Yaver
  • Elektrikçi Hüseyin Özer
  • Mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz

Böylece soruşturmada tutuklu sayısı dokuza yükseldi

İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan dördünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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