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Yaramazlara biraz batar!

Adalet bakanına göre CHP'nin bilirkişi raporu 'korsan metin'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bolu’daki yangın faciasına ilişkin paylaştığı ‘bilirkişi ön raporu’nu ‘hiçbir resmi niteliği olmayan korsan metin’ olarak nitelendirdi.

Fotoğraf: AA

20 Ocak’ta Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında 78 kişi ölmüştü.


Yangına ilişkin aralarında işletme sahibi, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve itfaiye müdür vekili Kenan Coşkun’un da olduğu 14 kişi gözaltında.

Özel’in bugün sorumlu olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gösterildiği ‘bilirkişi ön raporu’ paylaşmıştı.

‘Suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası’

X’ten açıklama yapan bakan Tunç ‘rapor’u, ‘hiçbir resmi niteliği olmayan korsan metin’ olarak nitelendirdi. Tunç’un açıklaması şöyle:

* Yangınla ilgili soruşturmada İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir.

* Bu görevlendirme kapsamında konunun daha geniş bir şekilde uzmanlık sahibi kişiler tarafından detaylı incelemesinden rahatsız olanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisine girdiklerini görmekteyiz.

* Soruşturmayı yürüten Bolu başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır. Bu durum, en başta faciada kaybettiğimiz canlarımızın ailelerine büyük saygısızlıktır ve milletimizi aldatmaktır.

* 78 canımızı kaybettiğimiz bu facianın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasından kim, neden rahatsız olabilir? İstanbul Teknik Üniversitesi’nden konunun uzmanı akademisyenlerin, bilim insanlarının olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir?

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