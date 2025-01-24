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Yaramazlara biraz batar!

Özgür Özel: Bolu'daki bilirkişilere 'Muğlak ifade yazın' diye baskı yapıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grand Kartal yangınına ilişkin “Bolu’daki bilirkişilere, ‘Muğlak ifade yazın, 4’üncü kat diye belirtmeyin’ diye baskı yapıyorlar” dedi.

Fotoğraf: AA

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Hotel’de 21 Ocak’ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.


Faciaya ilişkin Bolu Belediyesi ve Turizm Bakanlığı karşılıklı suçlamalarda bulunurken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Beğenmedikleri ön inceleme raporunu tanzim ettikleri için yedi bilirkişiden talep alınarak dosyadan el çektirilmeleri sağlanmıştır” demişti.

CHP lideri, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının ardından bugün Zafer Partisi’ni ziyaret etti.

Anka‘nın aktardığına göre ziyaret sonrası basının sorularını yanıtlayan Özel, otele verilen yetki belgesi hakkında şunları söyledi:

“İnsan, ‘Olur da bu kadar mı pişkinlik olur’ diyor. Ruhsatı veren belli, ruhsatı vereni denetlemesi gereken belli. Belediyenin ilçe sınırlarında dahi değil, ilçe sınırlarında da olsa mücavir alan sınırlarında olmadıktan sonra, yani bir milli parka girmek izne tabidir.

2007 yılında AK Parti belediyesi bu otele uygunluk vermiş, 2019’a kadar da yönetmişsiniz. 12 yıl boyunca neden denetlememiş? Sorarsan yetkisinde değil. O günden sonra ilçede olmayan oteli nasıl denetleyeceksin?

AK Partili il belediyeleri ilçe sınırları dışındaki hangi oteli denetlemiş? Algı yönetimi başka bir şey, hakikatler başka bir şey. Otelin dışında otelle bağı olmayan 70 metrekarelik kafeteryanın başvuru üzerine verilmiş belgesini 4’üncü kattaki bütün katı kaplayan yangının sebebi gibi gösteren bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız.

Bolu’daki bilirkişilere, ‘Muğlak ifade yazın, 4’üncü kat diye belirtmeyin’ diye baskı yapıyorlar. O bilirkişi heyetini canlı yayına çıkartırım. Orada direnen namuslu bilirkişi ‘biz yazmak zorundayız’ diyor. Bolu faciasına kim sebebiyet verdiyse cezasını çekecek. Bu facianın üstüne AK Parti’yi bu işten sıyırmak için kim ne yapıyorsa onun davası da bu iktidar değişince şahitleriyle ayrı görülecek.”

‘Bu iktidar kime saldırıyorsa yanındayız

Özel, Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması hakkındaysa şunları söyledi:

“Buradan AK Parti ve MHP’ye oy veren herkese seslenmek isterim ki; mesele mertçe mücadele etmek yerine, rakibinle gerçekten siyasi bir mücadele yerine vermek yerine arkadan çelme çakmak. Tarafsız olması gereken hakem, takımlardan birinin formasını giyip sahaya çıkarsa ne hissederseniz bu savcıların ve hakimlerin yaptıklarını gördüğümüzde bunu hissediyoruz. Ayıptır, yazıktır. Kim bir mücadeleyi hakem hilesiyle kazanıp da içine sindirebilir?

Biz bu çelme çakan zihniyete, rakibine karşı hile yapan zihniyetle mücadele ediyoruz. Yoksa seçimler kazanılır, kaybedilir. Yıllardır biz seçimler kaybettik ama böyle bir çirkefe bulaşmadık. 31 Mart’ta bir seçim kaybettiler, gözleri döndü.

Bir siyasi parti güçleniyor, onlar için tehdit oluyor; saldırıyorlar. Bir diğer siyasi parti onları eleştiriyor, saldırıyorlar. Bir siyasi parti seçim kazanıyor, seçimi kazanan belediye başkanını çağırıp transfer teklif ediyor. Öbür taraftan seçim kaybettiği yerde, bir belediye meclis üyesi kazanamadığı yerde belediye başkanını içeri atıyor.

Sağdan sola, aşağıdan yukarıya hangi siyasi parti olursa olsun bu iktidar kime saldırıyorsa yanındayız, arkasında duruyoruz çünkü Türkiye’de muhalefet bir bütün olarak Türkiye’nin geleceğinin teminatıdır.”

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