Grand Kartal yangını: Otel sahibi ve genel müdürü tutuklandı

Bolu’da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel’in sahibi ve genel müdürü tutuklandı.

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20 Ocak’ta Kartalkaya’da bulunan oteldeki faciada 51 kişi de yaralanmıştı.

Yangına ilişkin aralarında işletme sahibi, Bolu olu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve itfaiye müdür vekili Kenan Coşkun’un da olduğu 14 kişi gözaltında.

Şüphelilerden sekizi jandarmadaki işlemlerinde adliyeye sevk edildi ve savcılığa ifade verdi.

Savcı sekiz şüphelinin de tutuklanmasını talep etti. O şüpheliler arasında şunlar vardı:

Otelin sahibi Halit Ergül ve damadı olan şirket genel müdürü Emir Aras

Faysal Yaver (Otelin aşçısı)

Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz (Otelin mutfak çalışanları)

Zeki Yılmaz (Otel müdürü)

Ergül ile Aras tutuklandı. Diğer altı kişinin mahkemedeki işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınanlardan ikisinin savcılıkta, dördününse jandarmada işlemleri sürüyor.