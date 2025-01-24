Grand Kartal yangını: Sekiz kişiye tutuklama talebi

Bolu’da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel’deki yangın faciası nedeniyle gözaltındaki sekiz şüpheli için savcı tutuklama talep etti.

O kişiler arasında otelin sahibi Halit Ergül ile damadı da var.

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20 Ocak’ta Kartalkaya’da bulunan otelde faciada 51 kişi de yaralanmıştı.

Yangına ilişkin aralarında işletme sahibi, Bolu olu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve itfaiye müdür vekili Kenan Coşkun’un da olduğu 14 kişi gözaltında.

Şüphelilerden sekizi jandarmadaki işlemlerinde adliyeye sevk edildi ve savcılığa ifade verdi.

Savcı sekiz şüphelinin de tutuklanmasını talep etti.

Habertürk‘ün haberine göre o şüpheliler arasında şunlar var:

Otelin sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras

Faysal Yaver (Otelin aşçısı)

Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz (Otelin mutfak çalışanları)

Zeki Yılmaz (Otel müdürü)

Gözaltına alınanlardan ikisinin savcılıkta, dördünün de jandarmada işlemleri sürüyor.