CHP, Grand Kartal bilirkişi ön raporunu paylaştı: Turizm bakanlığı sorumlu

CHP, Grand Kartal Hotel yangınına ilişkin bilirkişi heyeti ön raporunu paylaştı. Raporda ‘turizm İşletmesi belgesi düzenleyen kurum olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sorumlu olduğu‘ değerlendirildi.

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Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak’ta 03:30 sularında çıkan yangında 78 kişi ölmüştü.

Faciaya ilişkin Bolu Belediyesi ile Turizm Bakanlığı karşılıklı suçlamalarda bulunurken Özcan, “Beğenmedikleri ön inceleme raporunu tanzim ettikleri için yedi bilirkişiden talep alınarak dosyadan el çektirilmeleri sağlanmıştır” demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yangına ilişkin bilirkişi ön raporunu yayınladı.

Raporun gerekçeli sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

* Aşağıdaki kişi, kurum ve kuruluşların sorumlu olduğu komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

* İlgili otelde 1997 ve 1999 tarihlerinde inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi veren kurumun mülga Bolu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü (yeni Bolu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü), 2009 tarihinden sonra ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi vermeye yetkili kurum olarak Bolu İl Özel İdaresi, söz konusu otel işletmesine Turizm İşletmesi Belgesi düzenleyen kurum olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sorumlu olduğu

* Yatırımcı kuruluş ve yapı sahibi olarak Grand Kartal Otel isimli işletmenin sorumlu olduğu.

Ayrıca raporda ‘yapı sahipleriyle birlikte yapı müteahhit firmaların’ kusurlu olduğu belirtilirken ilgili bazı maddeler şöyle:

* Yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, yangın söndürme, algılama ve tahliye projelerinin ve uygulamalarının yangın yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu denetlemedikleri gerekçesiyle kusurlu olduğu

* Yapıyı sigorta eden şirket yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetlemediği için kusurlu olduğu

* İş sağlığı ve güvenliği uzmanı mevcut binada, yangına karşı alınması gereken tedbirleri süresi içinde tespit edip işverene öneri yapmadığından kusurludur.

Raporlar: CHP

Özel’de X’te konuya ilişkin şunları söyledi:

* İçişleri Bakanı yangın faciasının yaşandığı gün, “Kimler sorumluysa adaletten kaçamayacak” demişti.

* Adalet Bakanı dün, “Kimin kusuru varsa hesap vermeli” demişti.

* Rapora göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri SORUMLU;

* Otel sahibi, yapı müteahhit firmaları, Otelin projelendirme, uygulama ve denetiminde görevli kişiler, elektrik ve mekanik tesisatın tesis edilmesiyle, tesisatın bakım, onarım ve işletmesinden sorumlu kişi ve firmalar, yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, yapıyı sigorta eden şirket, iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işveren KUSURLU bulunmuştur.

* Bolu Belediyemizin adının geçmediği, yangının otelin 4’üncü katında çıktığının tespit edildiği, sorumlu ve kusurluların tek tek sayıldığı bu ön raporu hazırlayan, isimleri belli yedi kişilik heyete ve kamu görevlilerine baskı yapıldığı, raporun teslim alınmadığı, hatta bilirkişi heyetine görevden el çektirileceği duyumlarını alıyorum.

* Tamamı elimizde olan raporun, ilgili üç sayfasını kamuoyu ile paylaşıyorum. Başta ilgili iki bakan olmak üzere iktidarı bu tarihi hata, vebal ve suç konusunda uyarıyorum.