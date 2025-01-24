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Yaramazlara biraz batar!

Grand Kartal yangını: Gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Hotel yangınına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 14’e yükseldi.

Fotoğraf: AA

78 kişinin öldüğü yangına ilişkin soruşturma sürüyor.


Soruşturma kapsamında iki kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14’e yükseldi.

Yeni gözaltı kararı verilen isimlerle ilgili henüz bir bilgi verilmezken soruşturmada bilinen gözaltındaki 11 kişi şunlar:

  • Bolu Belediye Başkan Yardımcısı: Sedat Gülener
  • İtfaiye müdür vekili: Kenan Coşkun
  • İşletme sahibi: Halit Ergül
  • Şirket genel müdürü: Emir Aras
  • Otel müdürü: Zeki Yılmaz
  • İş sağlığı güvenliği uzmanı: Ece Kayacan
  • Otelin aşçısı: Faysal Yaver
  • Otelin mutfak çalışanları: Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz
  • Elektrikçi: Hüseyin Özer

AA’nın aktardığına göre gözaltındaki dokuz kişi bugün adliyeye sevk edilecek.

Soruşturma kapsamında, yangının çıkış noktasıyla ilgili yeni bulgular çerçevesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.

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