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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Yargı, 78 canın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını soracak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin “Yargı organlarımız 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını tek tek soracaktır” dedi.

Fotoğraf: AA

21 Ocak sabahı 03:30 sularında Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.


Yangın soruşturmasında aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras’ın da olduğu dokuz kişi tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanı, AKP Eskişehir 8’inci Olağan İl Kongresi’nde şu açıklamayı yaptı:

“Cenazeler bile defnedilmeden kederli ailelerimiz hala matem içindeyken saldırgan bir dille yangın faciasını polemik konusu yapanları mahşeri vicdana havale ediyorum.

Daha önce ifade ettim, bugün tekrar ediyorum. Yargı organlarımız 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını tek tek soracaktır. Yargının işini zorlaştıracak, yargıyı baskı ve töhmet altında bırakacak her türlü beyandan herkesin imtina etmesi gerekiyor.”

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