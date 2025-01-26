Grand Kartal yangını: Altı kişi daha tutuklandı

Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangında altı kişi daha tutuklandı, beş kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece gözaltı tutuklu sayısı 15’e yükseldi.

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21 Ocak sabahı 03:30 sularında Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.

Bolu başsavcılığının, 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda gözaltına alınanlardan 11 kişi daha jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan altısı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, beşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 15’e yükseldi.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun’un da aralarında bulunduğu dört şüphelinin işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 14 şüpheliden Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz ile muhasebe müdürü, aşçı, elektrikçi ve mutfak çalışanlarının aralarında bulunduğu dokuz kişi tutuklanmış, iş güvenliği uzmanı adli kontrol şartıyla salıverilmişti.