Grand Kartal yangınında hayatını kaybedenler hakkındaki paylaşımlara soruşturma

Ankara başsavcılığı, Grand Kartal Otel’de çıkan yangında hayatını kaybedenlerle ilgili suç teşkil eden paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı.

Fotoğraf: AA

21 Ocak sabahı 03:30 sularında Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz ile muhasebe müdürü, aşçı, elektrikçi ve mutfak çalışanlarının aralarında bulunduğu dokuz kişi tutuklanmış, iş güvenliği uzmanıysa adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık, otelde çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili bazı sosyal medya platformlarında suç teşkil eden paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan başlatılan soruşturmada, şüpheliler hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.

Savcılık hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay içerikli ifadeler kullanıldığı iddiaları hakkında da ayrı bir soruşturma başlattı.