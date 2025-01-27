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Yaramazlara biraz batar!

Grand Kartal yangını: Ölenlere 'saygısızlıktan' üç kişi yakalandı

Bolu’da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel yangınında ölenlere ‘saygısızlıktan’ üç kişi yakalandı.

Fotoğraf: AA

21 Ocak sabahı 03:30 sularında Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.


Dün Ankara başsavcılığı 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili bazı sosyal medya platformlarında suç teşkil eden paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla başlatılan soruşturmada şüpheliler hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre üç kişi daha yakalandı.

Yerlikaya’nın açıklaması şöyle:

“Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yaşları 18’den küçük üç suça sürüklenen çocuk, Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü’ne getirildi.”

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