Grand Kartal yangını: Bir kişi serbest

Bolu Kartalkaya’da 36’sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınından sonra gözaltına alınan emekli mimar Ali B. savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

21 Ocak sabahı 03:30 sularında Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 14 şüpheliden otelin sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz ile muhasebe müdürü, aşçı, elektrikçi ve mutfak çalışanlarının aralarında bulunduğu dokuz kişi tutuklanmış, iş güvenliği uzmanı adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Adliyedeki işlemleri devam eden beş kişiden emekli mimar Ali B. savcılıktaki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun’un da aralarında bulunduğu dört şüphelinin işlemleri sürüyor.



