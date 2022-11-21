Bakan Koca’dan Karkamış açıklaması: Yaralananlardan ikisinin durumu ağır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Karkamış’a yönelik havan topu saldırısında iki kişinin yaşamını yitirdiğini, ikisi ağır yedi yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları cumartesi gecesi Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı.

Bunun üzerine Kilis ve Gaziantep’e roketler düşmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YPG’nin bu sabah Karkamış’a roketli saldırıda bulunduğunu, saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini ve iki kişinin de yaralandığı duyurmuştu.

Konuya ilişkin bir açıklama da Bakan Koca’dan geldi. Koca, saldırıda biri çocuk, iki kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını belirtti:

“Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. yedi kişinin tedavisiyse devam ediyor, ikisinin durumu ağır. Saldırının akabinde 18 ambulans, beş UMKE timi, toplam 84 sağlık personeli olay yerine görevlendirilmiş, acil müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere yetiştirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”