Akşam Postası / 9 Şubat 2022

Bir Halil Falyalı portresi

KKTC’de öldürülen Halil Falyalı, ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi’nin radarındaydı. Adı, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’a kaset şantajı yaptığı iddiasıyla organize suç örgütü lideri Sedat Peker tarafından gündeme getirilmişti.

Prof. Naci Görür birçok bölgede deprem bekliyor: Marmara fayı kırıldı, kırılacak

Fotoğraf: Reuters

Prof. Dr. Naci Görür, “Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7,2 büyüklüğünde deprem üretecek” uyarısını yaparak, sarsıntının sadece kuzeyde değil Bursa, Bandırma ve Biga’da da ciddi sonuçlar doğuracağına işaret etti.

‘Sıkı denetim’le tekrar başlamıştı: Avrupa’dan ithal atıklar zehir saçıyor

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Greenpeace araştırmasına göre Britanya’dan Türkiye’ye gönderilen plastik atıklarda yüksek oranda zehirli kimyasal bulunuyor. Araştırmaya göre bu kimyasallar toprağı ciddi ölçüde zehirliyor.

RTÜK’ten DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Amerika’nın Sesi’ne 72 saat süre

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Amerika’nın Sesi haber sitelerine lisans başvurusu yapması için 72 saat süre tanıdığı öğrenildi.

Hablemitoğlu suikastının zanlısı Bozkır’a IŞİD’e taşınan silahlar sorulmadı

Türkiye’ye getirilip ‘örgüt üyeliği’ ve ‘tasarlayarak öldürme’den tutuklanan, Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır’a ne MİT, ne Emniyet ne de savcılık sorgusunda IŞİD’e taşınan mühimmat ve silahlarla ilgili soruldu.

‘LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ davası: Öğrencilerin paylaşımlarına inceleme

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolar sırasında ‘Şahmeran figürlü LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ sergilenmesi nedeniyle açılan davaya, öğrencilerin sosyal medya paylaşımları da konu edildi.

‘Nafaka’ taslağının satır araları: Hedef boşanmaları engellemek

AKP’nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve adalet bakanlığına Bekir Bozdağ’ın getirilmesiyle tekrar gündeme düşen ‘nafaka’ düzenlemesinde yeni bir taslak hazırlandı.

SMA hastalarını sevindiren karar: İlaca devam için ‘skor’ şartı kalktı

Resmi Gazete’de 8 Şubat’ta yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile SMA hastalarına uygulanan ‘nusinersen’ (Spinraza) tedavisinin devam dozlarında ‘fizik skorlama’ kriterleri kaldırıldı. Hastalar ve yakınları bu karara olumlu yaklaşıyor.

‘Faturayla vatandaşı çarptılar’ diyen CHP’den 81 ilde çağrı: Zammı derhal çekin

Elektrik zammıyla ilgili 81 ilde eş zamanlı açıklama yapan CHP, AKP’nin, ‘kademeli zam, kademeli zulüm politikasını uygulamaya koyduğuna’ dikkat çekerek, işçi, memur, esnaf, çiftçinin mağdur olduğunun altını çizdi. ‘Cumhuriyet tarihin en büyük zammının’ geri çekilmesini istedi.

Baharda giyime en az yüzde 50 zam geliyor

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Müşterek Başkanı Ramazan Kaya, bahar aylarında giyimde yüzde 50 zam geleceğini söyledi.

Sağlık Uygulama Tebliği fiyatlarına yüzde 35 ila 75 oranda zam geldi

Resmi Gazete’de dün (8 Şubat) yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği’yle (SUT) muayene, ameliyat, tetkik, girişimsel işlemler, tıbbi malzemelerin yeni işlem puanları artırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sözleşme-protokol yaptığı tüm sağlık hizmet sunucularından satın aldığı sağlık hizmetleri için güncellenen yeni fiyat tarifesine yaklaşık yüzde 35- 75 oranında zam yapıldı.

Benzin ve motorin bir yılda ikiye katlandı

Akaryakıt fiyatları bir yılda ikiye katlandı.

HDP teklif verdi: Hane ve işletmelere 250 KW elektrik ücretsiz verilsin

HDP, tüm hanelere ve işyerlerine 250 KW elektriğin ücretsiz sağlanması için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Teklifte elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması da var.

MHP’den sosyal medya teklifi: Anonim hesaplara hapis cezası

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından hazırlanan ve sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinde, ‘yalan habere’ ve ‘sahte hesap’ sahiplerine hapis cezası öngörülüyor. Teklifin gerekçesinde sosyal medyanın ‘sınırsız ifade özgürlüğü’ alanı yarattığı belirtilerek bu, bir sorun olarak tanımlanıyor.

İç turizmde yüzde 100’e varan zam beklentisi

Jolly CEO’su Mert Vardar, iç turizmde fiyatların bu yıl ortalamada yüzde 40-50 artacağını, erken rezervasyondan ana sezona geçişteyse bunun yüzde 100’e varabileceğini söyledi.

Süper Lig’de ara transfer dönemi: Kimler geldi, kimler gitti?

Fotoğraf: Diken

Futbolda ara transfer dönemi Türkiye için sona ererken, Süper Lig’de üç ekip dışında takımlar kadrolarını güçlendirmeye çalıştı.

Ziraat’in aklına ‘ziraat’ bankası olduğu geldi: Çiftçinin kredilerine yapılandırma

Ziraat Bankası, tarımsal kredi borçlusu müşterilerine yapılandırma programı sunma kararı aldığını duyurdu.

İstanbul’da toplu taşımada cep telefonuyla ödeme yapılabilecek

Yeni İstanbulkart Mobil uygulamasıyla artık cep telefonuyla ulaşım ödemeleri yapılabilecek.