İstanbul’da toplu taşımada cep telefonuyla ödeme yapılabilecek

Yeni İstanbulkart Mobil uygulamasıyla artık cep telefonuyla ulaşım ödemeleri yapılabilecek.

Toplu taşımada kullanılan İstanbulkart’ın mobil uygulamasıyla fiziksel kartın tüm özelliklerinin cep telefonundan kullanılabileceği belirtildi.

IOS, Adroid ve diğer işletim sistemlerinden kullanılabilen İstanbulkart Mobil uygulamasıyla ulaşımın yanı sıra market, restoranlar, akaryakıt istasyonları, müzeler ve internet alışverişlerinde ödeme aracı olarak kullanılabilecek.

BELBİM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin yeni uygulamayla ilgili şu bilgileri verdi: “Ulaşım ödemelerini uçtan uca dijitalleştiren İstanbulkart Mobil’e dileyen herkes ücretsiz olarak erişebilecek ve güvenle kullanabilecek. İstanbulkart Mobil’i vatandaş odaklı bir mobil uygulama olarak hayata geçirdik. Arayüzünü daha kullanıcı dostu bir tasarımla

yenilerken fonksiyonelliğini artırdık. Dijital kart özelliği sayesinde kullanıcılarımız ulaşım ödemelerini QR kod kullanarak kolayca yapabilir hale geldi. Üstelik QR kodla ödeme özelliğiyle tüm indirim haklarını saklı tutarak aktarmaları ve mesafe bazlı ücretlendirmeleri hesaplayan dünyanın ilk mobil ulaşım uygulaması oldu. IOS işletim sisteminde de aktif hale gelen NFC özelliğiyle TL yükleme ve abonman talimatlarını yalnızca İstanbulkartlarımızı telefonumuzun arkasına dokundurarak tanımlayabiliyoruz.”