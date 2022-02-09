Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da toplu taşımada cep telefonuyla ödeme yapılabilecek

Yeni İstanbulkart Mobil uygulamasıyla artık cep telefonuyla ulaşım ödemeleri yapılabilecek.

Toplu taşımada kullanılan İstanbulkart’ın mobil uygulamasıyla fiziksel kartın tüm özelliklerinin cep telefonundan kullanılabileceği belirtildi.


IOS, Adroid ve diğer işletim sistemlerinden kullanılabilen İstanbulkart Mobil uygulamasıyla ulaşımın yanı sıra market, restoranlar, akaryakıt istasyonları, müzeler ve internet alışverişlerinde ödeme aracı olarak kullanılabilecek.

BELBİM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin yeni uygulamayla ilgili şu bilgileri verdi: “Ulaşım ödemelerini uçtan uca dijitalleştiren İstanbulkart Mobil’e dileyen herkes ücretsiz olarak erişebilecek ve güvenle kullanabilecek. İstanbulkart Mobil’i vatandaş odaklı bir mobil uygulama olarak hayata geçirdik. Arayüzünü daha kullanıcı dostu bir tasarımla
yenilerken fonksiyonelliğini artırdık. Dijital kart özelliği sayesinde kullanıcılarımız ulaşım ödemelerini QR kod kullanarak kolayca yapabilir hale geldi. Üstelik QR kodla ödeme özelliğiyle tüm indirim haklarını saklı tutarak aktarmaları ve mesafe bazlı ücretlendirmeleri hesaplayan dünyanın ilk mobil ulaşım uygulaması oldu. IOS işletim sisteminde de aktif hale gelen NFC özelliğiyle TL yükleme ve abonman talimatlarını yalnızca İstanbulkartlarımızı telefonumuzun arkasına dokundurarak tanımlayabiliyoruz.”

SON HABERLER

Elektrik faturalarına yeni düzenlemede dört formül

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın elektrik faturalarına düzenleme geleceğini söylemesinin ardından dört formül öne çıktı: Konutlar için kademeli tarife sınırının 230 kw’ye yükseltilmesi, esnafa yönelik yeni tarife modelinin getirilmesi, konutlarda ikinci kademe için yüzde 127’lik zammın bir kısmının geri alınması ve dağıtım bedellerinde indirim.

Nebati, Londra’ya rezerv sorusuna hazırlanmadan gitmiş

Britanya’nın başkenti Londra’da yabancı yatırımcılarla buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katılımcılara ‘istikrarlı kur’ sözü verse de bunun için ne kadar döviz rezervine ihtiyaç duyulacağına dair sorulara net yanıt veremedi.