Prof. Naci Görür birçok bölgede deprem bekliyor: Marmara fayı kırıldı, kırılacak

Prof. Dr. Naci Görür, “Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7,2 büyüklüğünde deprem üretecek” uyarısını yaparak, sarsıntının sadece kuzeyde değil Bursa, Bandırma ve Biga’da da ciddi sonuçlar doğuracağına işaret etti.

Türkiye nüfusunun yüzde 70’i deprem bölgelerinde yaşıyor. Ülkenin kuzeyini doğudan batıya kesen Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın bir kısmı da Marmara Denizi’nin altından geçiyor.

İstanbul’da deprem beklenmesinin en önemli nedeni, bu bölgede son 100 yılda meydana gelen depremler. Uzmanlar yıllardır yetkilileri depreme hazırlık konusunda uyarıyor.

Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın Marmara depremi ile ilgili soruları yanıtlayan Görür’ün konuşmasından satır başları şöyle:

* Anadolu Yakası’ndaki yaşlı kayalar, Avrupa Yakası’na göre daha yapılı ve sert. İstanbul depreminde Avrupa Yakası Anadolu Yakası’na göre daha fazla tahrip olacak. Marmara’nın güney bölgesi dikkatli olmalı.

‘7,2 büyüklüğünde deprem’

*Stres şu anda Kuzey Anadolu Fayı’nın Adalar’daki bir segmanıyla Kumburgaz fayı üzerinde kilitli. O nedenle Marmara deprem olursa ya Adalar fayı üzerinde olur ya da Kumburgaz fayı, Yeşilköy, Silivri açıklarında uzanır. (Adalar fayı) Bu aşağı yukarı 43 kilometredir. Tamamı kırılırsa maksimum 7 büyüklüğünde deprem üretir. (Kumburgaz fayı) 65 kilometredir. Bu kırılırsa da minimum 7,2 büyüklüğünde deprem üretir. Tekirdağ kısmı tartışmalı, oraya girmeyeceğim. Dolayısıyla dikkatlerimiz orada. Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7,2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara’nın güney kısmında.

*Takipçilerimin sorusu üzerine, buradaki yöneticileri de uyarmak için; Bursa, Yalova, Gemlik Bandırma, Biga depreme hazırlanmalı. Deprem güneyde olmasa bile vereceği hasar kuzey bloğundan fazla olabilir.

Yer bilimcilerin deprem beklediği yerler

*Özellikle yer bilimciler olarak bizim deprem beklediğimiz yerler, Bursa ve çevresi, Biga yarımadası. Uzun zamandır deprem olmuyor oralarda. Biga yarımadası ve Marmara’nın güneyinde 1800 yıllarında çok sayıda deprem var 6,9-7 boyutunda. Stres transferiyle oralar tetiklenebilir. Erzincan-Bingöl-Karlıova arasında deprem bekliyoruz. Orası da oldu olacak gibi. İzmir bölgesinde çok sayıda faylar var. En son Sisam depremi oldu. O deprem yarımada üzerindeki faylara enerji transfer etti. Jeotermal kaynaklarda enerji transferinin başladığı görüldü. İzmir deprem bakımından oldukça tehlikeli. Bütün yarımada aktif faylarla kesilmiş durumda. Çok sayıda deprem kaynağı var. Gediz’den gelen İzmir fayının bulunduğu yerler ayrıca Büyük Menderes etkiliyor, Ege’de deniz içinde faylar, hatta Kıbrıs-Helen yayındaki faylar bile İzmir’i etkileyebilir.