İBB yetkilisine göre İstanbul depremi için neredeyse hiç hazırlık yapılmamış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman’ın anlattıkları, olası İstanbul depremiyle ilgili neredeyse hiçbir hazırlık yapılmadığını ortaya koydu.

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Başta Antalya ve Muğla’da olmak üzere orman yangınlarının bir türlü kontrol altına alınamayıp yerleşim yerlerini etkilemesinden sonra hükümetin afet yönetimindeki zafiyeti, eleştiri konusu oldu. Benzer bir hazırlıksızlığın olası büyük depremde de yaşanabileceği akıllara geldi.

İBB’nin Kandilli Rasathanesi ile hazırladığı rapora göre İstanbul’da 1999 Marmara depreminden önce yapılmış 790 bin binadan 194 bini risk barındırırken olası 7,5 büyüklüğündeki depremde bu binaların orta ve üstü hasar alması bekleniyor. Kıyı şeridinde bulunan 17 ilçenin de tsunamiden etkilenmesi bekleniyor.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, İBB yetkilisi Kahraman’a “Eğer İstanbul’da deprem olursa neyimiz eksik” sorusunu yönelterek edindiği bilgileri bugünkü köşesinde paylaştı.

Pehlivan’ın aktardığı bilgiler şöyle:

“1- İstanbul ile Ankara arasında koordinasyon planlaması yok. Yani, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki ilişki sorunlu. İBB, İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD dahil birçok kurumun kapısını aşındırmış ancak sonuç alamamış. Böylece olası bir depremde ortak bir çalışma yapılması bu aşamada güç.

2- Yeterli tespit yok. Mesela, İstanbul’un 800 noktasında patlayıcı ya da yanıcı maddelerin depolandığı fabrikaların varlığı biliniyor. Ama merdiven altı denilen, kayıt dışı belki yüzlerce yerin olduğu düşünülüyor. Yani, olası bir depremde İstanbul’un neresinde nasıl bir tehlikenin bizi beklediğini bilmiyoruz.

3- Eğitim yok. İstanbul’da büyük deprem olursa, maalesef ilk 72 saat insanların çoğu kendi başına kalacak. O halde ilkyardım ve kurtarma operasyonları sırasında nasıl hareket edeceklerini bilmeleri gerekiyor. Ancak İstanbullu bu konuda eğitimsiz.

4- Telefon ve internet altyapısı yetersiz. 2019’daki 5.8 büyüklüğündeki İstanbul depremi bunu bir kez daha hatırlattı. İBB’nin 17 Ağustos’un yıldönümünde alternatif bir iletişim uygulamasını kamuoyuna duyuracağını öğrendim. Kaç kez söylendi; GSM firmalarının da elini taşın altına koyması şart.”