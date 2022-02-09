Bir Halil Falyalı portresi

KKTC’de öldürülen Halil Falyalı, ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi’nin radarındaydı. Adı, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’a kaset şantajı yaptığı iddiasıyla organize suç örgütü lideri Sedat Peker tarafından gündeme getirilmişti.

Fotoğraf: Facebook

Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş, dün akşam saatlerinde Girne bölgesinde silahlı saldırıya uğramalarının ardından hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin bir kişi tutuklanmıştı.

Falyalı, yaklaşık 20 yıl önce KKTC’de bir kumarhanede güvenlik görevlisi olarak işe başlamış, kısa sürede hızla yükselmişti. Kardeşi Hüsnü Falyalı’yla birçok otelin ve kumarhanenin işletmeciliğini yapmaya başlamıştı. Kardeşlerin işlettiği oteller arasında en popüleri Les Ambassadeurs Hotel & Casino olarak biliniyor.

Fulham’a talipti

Falyalı’nın, Türkiye’yi ve dünyanın birçok bölgesini kapsayan kaçak bahis şebekesinin de önemli isimlerinden biri olduğu öne sürülüyor. Yasal bahis alanında da birçok lisansı bulunuyor. Falyalı’nın, 2019 yılında İngiliz futbol kulübü Fulham’ı satın almak istediği biliniyor. Öyle ki o dönem Reuters’e, satın alma işlemi için 100 milyon sterlini gözden çıkardıklarını belirtmişti.

Falyalı çeşitli gerekçelerde geçmişten bu yana gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Halil Falyalı ve Ali Falyalı, iş insanı Şaban Emre’yi asfalt ihalesine girdiği için tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. 2016 yılında İstanbul’daki bir operasyonda da adı geçmişti. Operasyonda Falyalı’nın 780 milyon dolarlık mal varlığına el konduğu belirtilmiş, ayrıca altı ayrı ofise sahip olduğu ve günlük 40 milyon dolarlık işlem hacmine sahip olduğu iddia edilmişti.

‘Uyuşturucu’ iddiaları

Falyalı’nın uyuşturucu ticaretinde olduğu iddia edilmiş, suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker de bu konuya videolarında yer vermişti.

Peker, 23 Mayıs 2021’de yayınladığı yedinci videosunda, şunları söylemişti: “Para trafiği nasıl oluyor? Kıbrıs… Halil Falyalı… Tüm para trafiği buradan dönüyor. 20 sene önce hiçbir şeyi olmayan adam şu an Kıbrıs’ın sahibi… Türkiye’de 10 tane dosyası var… Neden getirmiyorsunuz? Tüm yasadışı bahis işi ondan geçiyor. Devletin resmi raporlarında da var. Çok eski bir organizasyon bu. (Kıbrıs’ın) Uyuşturucu ve kumarın merkezi haline getirilmesi…

Erkan Yıldırım-Halil Falyalı… Erkan Yıldırım, Kıbrıs’a gittiğinde Halil Falyalı’nın misafiridir. İlk zamanlar Erkan Yıldırım’la ilgili çektikleri kasetleri… kumar kasetleri değil… başka… rüşvettir şeydir… Daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler ve bu işin aparatı haline getirdiler. Tüm organizasyonun ağları bu şekilde… Neden kokain yakalanamıyor? Erkan Yıldırım’ın gemileriyle değil, başka gemilerle…”

Videonun yayınlandığı gün eski başbakan Binali Yıldırım, oğlunun Venezuela’ya test kiti götürdüğünü iddia ederek ihtiyaç sahiplerine ‘maske dağıttığını’ savunmuştu.

Gümrük kayıtlarındaysa Yıldırım’ın Venezuela’da bulunduğu 1 Ekim-31 Aralık 2020 tarihlerinde Türkiye’den bu ülkeye maske sevkiyatı yapılmadığı ortaya çıkmıştı. Aynı dönemdeki 1500 adetlik test kiti sevkiyatınınsa iki firma arasındaki ticari faaliyet olduğu belirlenmişti.

Gazeteci Timur Soykan, Falyalı’nın uyuşturucu trafiğindeki konumu nedeniyle ABD’nin de radarına girdiğine dikkat çekti.

Soykan, paylaşımında şunları kaydetti: “ABD, Falyalı’yı 2015’ten itibaren uyuşturucu kaçakçılığından soruşturuyordu. Virginia Mahkemesi’nde dosya vardı. Dosyaya göre, Kıbrıs’tan İngiltere’ye uçakla meyve-sebze kolileri arasında eroin sevk etmişti. Mersin’den KKTC’ye botlarla eroin taşıdıkları iddiası da dosyadaydı. Dosyada Falyalı’nın kara para transferlerine dair bir DEA ajanının tespitleri vardı.”

ABD ajanı Falyalı ailesine sızdı

ABD’de hazırlanan dosyaya göre Falyalı ailesinin arasına Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ajanı yerleştirildi.

Ajanın ifadelerinin de yer aldığı dosyaya göre, Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı tarafından 2012’de düzenlenen 44 bin 750 dolarlık para transferi ve buradan alınan komisyon, kara paranın aklanması işlemi olarak kayıtlara geçti.

Ajanla Falyalı’nın 2012’deki bir görüşmesindeyse Falyalı’nın Britanya’ya gönderilmek üzere kokain arayışında olduğu kayda alındı.

Falyalı ailesine sızan ajanın 1995 yılında beri DEA için çalıştığı da yine aynı dosyadaki bilgiler arasında yer aldı. Ancak KKTC’nin uluslararası tanınırlığı olmadığı, Falyalı da buradan ayrılmadığı için tutuklama işlemi yapılamadı.

Kasetler ortaya çıktı

15 Ekim 2021 tarihinde hakkındaki iddialar gerekçe gösterilerek çıkarılan tutuklama kararı nedeniyle teslim oldu.

Falyalı’nın teslim olmasının ardından, Twitter’da ‘Deli Çavuş’ adıyla bilinen bir hesap tarafından KKTC Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı’nın sanal seks yaparken çekilmiş videosu paylaşıldı.

Aynı dönem gazeteci Erk Acarer, Twitter’dan Falyalı’nın cezaevinden çıkmak için bürokratlara ve siyasilere müstehcen kasetleri üzerinden şantaj yaptığını iddia etti.

Öyle ki Acarer, KKTC Başbakanı Ersan Saner’in videosunu bizzat izlediğini aktardı.

Saner ise iddiayı yalanlayarak, “Konu sadece ben değilim. Saldırıya uğrayan ben, ailem, partim ve siyaset kurumumuzdur. Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan bu video ile çok çirkin bir itibar suikastının hedefi oldum” dedi.

Falyalı’nın Girne Kaza Mahkemesi’nde görülen davası, 17 Aralık 2021’de takipsizlik nedeniyle geri çekildi ve serbest bırakıldı. Aynı tarihlerde Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan Peker’in internete erişiminin engellendiği Acarer tarafından duyuruldu.

18 Ocak 2022 tarihinde ise Peker’in Yıldırım’a ‘hakaret’ ve ‘iftira’dan altı yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Mahkeme, Peker hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.