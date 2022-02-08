Peker, silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı için ne demişti?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündeme gelen KKTC’li kumarhane sahibi Halil Falyalı ve şoförü silahlı saldırıda öldürüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından ilkini 2 Mayıs 2021’de yayınladığı bir video serisi çekmeye başlamıştı. Peker söz konusu videolarda AKP hükümeti, uyuşturucu ticareti, faili meçhul cinayetler ve daha birçok iddiayı dile getirmişti.

Yıldırım’la kokain ticareti iddiası

Falyalı ve eski Meclis başkanı Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım da söz konusu iddiaların hedeflerindendi.

Peker, 23 Mayıs 2021’de yayımladığı 7’nci videosunda Erkam Yıldırım’ı hedef almış, eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı. Üstelik bu ağın destekçilerinden birinin de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu söylemişti. Peker, söz konusu videoda Halil Falyalı’nın da bu ağın merkezinde olduğunu iddia etmişti.

Organize suç örgütü lideri “Geldik esas konumuza” diyerek şu ifadeleri kullanmıştı: “Kokain önceden Kolombiya’dan geliyordu. Sonra Venezüela üzerinden… Ara durak Dominik Cumhuriyeti (Peker, daha sonra Dominik’i Panama olarak düzeltti; dil sürçmesinden Dominik dediğini kaydedip Dominik Cumhuriyeti’nden ve halkından özür diledi). Yeni güzergah için Venezüela’ya kim gitti? Eski başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım… Ocakta gitti beş gün kaldı, şubatta dört gün kaldı.

Para trafiği nasıl oluyor? Kıbrıs… Halil Falyalı… Tüm para trafiği burdan dönüyor. 20 sene önce hiçbir şeyi olmayan adam şu an Kıbrıs’ın sahibi… Türkiye’de 10 tane dosyası var… Neden getirmiyorsunuz? Tüm yasadışı bahis işi ondan geçiyor. Devletin resmi raporlarında da var. Çok eski bir organizasyon bu. (Kıbrıs’ın) Uyuşturucu ve kumarın merkezi haline getirilmesi…

Erkan Yıldırım-Halil Falyalı… Erkan Yıldırım Kıbrıs’a gittiğinde Halil Falyalı’nın misafiridir. İlk zamanlar Erkan Yıldırım’la ilgili çektikleri kasetleri… kumar kasetleri değil… başka… rüşvettir şeydir… Daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler ve bu işin aparatı haline getirdiler. Tüm organizasyonun ağları bu şekilde… Neden kokain yakalanamıyor? Erkan Yıldırım’ın gemileriyle değil, başka gemilerle…

Peki Mehmet Ağar bunun neresinde. Tamamen ortasında… Erkan Yıldırım-Süleyman Soylu dostluğuna bakın… Yaaa.”

Erkam Yıldırım. (Fotoğraf: Twitter)

‘Test kiti’ yanıtı ve suç duyurusu

Bunun üzerine videonun yayınlandığı gün Binali Yıldırım, ‘oğlunun Venezuela’ya test kiti götürdüğünü’ iddia ederek ihtiyaç sahiplerine ‘maske dağıttığını’ öne sürdü.

Gümrük kayıtlarında Yıldırım’ın Venezuela’da bulunduğu 1 Ekim-31 Aralık 2020’de Türkiye’den bu ülkeye maske sevkiyatı yapılmadığı ortaya çıkmış, aynı dönemdeki 1500 adetlik test kiti sevkiyatınınsa Yıldırım’la bağlantısı bulunmayan iki firma arasındaki ticari faaliyet olduğu belirlenmişti.

Venezuela’daki Türk vatandaşları ise ‘kendilerine test kiti veya maske yardımı yapılmadığını; zaten bu ihtiyaçları karşılayabilecek ekonomik koşullara sahip olduklarını’ belirtmişti.

Video yayınlandıktan iki gün sonra Erkam Yıldırım Peker hakkında ‘hakaret’, ‘iftira’ ve ‘suç uydurma’dan suç duyurusunda bulundu.

Peker’den ‘sezon finali’

Peker, 9’uncu ve son videosunu 6 Haziran’da paylaştı.

Organize suç örgütü lideri, 13 Haziran’da perşembe ve pazar günü birer video daha yayınlayacağını duyurmuş, ancak bulunduğu yerin saptanması üzerine önce uzun bir yolculuğa çıkacağını, sonra da yeni videoları ertelediğini belirtmişti.

Videoları erteleyip 24 saattir tweet de atmayınca sosyal medyada Peker’in yakalandığı yönünde paylaşımlar yapılmıştı.

Peker, ‘kaldığı mekana geri geldiğini’ söylemiş ve “Güvenli ortam oluşturamadım, bu yüzden videoyu yayınlayamayacağım” demişti.

Organize suç örgütü lideri birkaç gün sonra 20 Haziran 2021’de kısa bir video yayınlayarak videolara ara vereceğini duyurup, “15 gün sonra can riskimle ilgili bir değerlendirme yapılacakmış. Bundan sonraki aşamada bir karar verecekler. Ama burada ama başka bir ülkede ama bir yolunu bulacağım. Yaptığımız akdi inşallah tamamlayacağız” dedi.

Peker daha sonra başka video yayınlamadı. İddialarına Twitter üzerinden devam etti.

Peker’in son videosu.

Falyalı tutuklandı: ‘Şantaj kasetleri Peker’in elinde’

Falyalı 15 Ekim 2021’de beraberindeki üç zanlıyla KKTC’de polise teslim oldu.

Soygun, zorla alıkoyma, şiddet tehdidi ve ciddi darp suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan kumarhane sahibi tutuklandı.

Bundan beş gün sonra 20 Ekim 2021’de Gazeteci Erk Acarer Falyalı’nın, ‘siyasilere şantaj yapmak için’ kullandığı öne sürülen kasetlerin Peker’in yakınlarının eline geçtiğine ilişkin iddiayı paylaştı. Acarer, KKTC Başbakanı Ersan Saner’in ‘videosunu’ bizzat izlediğini aktardı: “Pisliğin dibi.”

Daha önce Peker’in kendisi aracılığıyla paylaşım yaptığı Acarer, Twitter’dan Falyalı’nın cezaevinden çıkmak için bürokratlara ve siyasilere müstehcen kasetleri üzerinden şantaj yaptığını öne sürmüştü.

Saner iddiayı reddederek şunları söyledi: “Konu sadece ben değilim. Saldırıya uğrayan ben, ailem, partim ve siyaset kurumumuzdur. Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan bu video ile çok çirkin bir itibar suikastının hedefi oldum.”

Aynı gün tweet atan Peker Kıbrıslı siyasetçilere seslenerek şunları yazdı: “Kıbrıslı siyasiler; uyuşturucu baronlarıyla, yasadışı bahisçilerle birlik olup Türkiye’de bana karşı kurulan komploya destek verirsiniz he. Hepiniz yandınız. Arşiv bana geçti. Siz kaşındınız. Sizi de rezil edeceğim. Utanma duygusu olan, istifa edip gitsin.”

Organize suç örgütü lideri ertesi gün ‘Deli Çavuş’ isimli Twitter hesabı üzerinden KKTC Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı’nın sanal seks yaparken çekilmiş videosunu paylaştı.

Yıldırım’dan bir dava daha

11 Kasım 2021 tarihinde Erkam Yıldırım’ın şikayeti üzerine, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e bir dava daha açıldı.

İkinci dava dilekçesinde İstanbul Hudut Kapıları Büro Amirliği’nden alınan bilgiye yer verildi. Buna göre Yıldırım’ın Ocak ve Şubat 2021’de Venezuela’ya gitmediği belirtildi.

8 Ocak’ta Umman’ın başkenti Muskat’a, 31 Ocak’ta Belarus’un başkenti Minsk’e, 16 Şubat’ta Katar’ın başkenti Doha’ya, 20 Şubat’ta Dubai’ye gittiği anlatıldı.

Ancak Yıldırım’ın 4-8 Aralık 2020’de iş seyahati için Venezuela’ya gittiği, aynı tarihte bu ülkede olan TBMM Venezuela Dostluk Grubu ile bir araya geldiği kaydedildi.

İstanbul Anadolu başsavcılığı, şikayet üzerine Yıldırım’a hakaret ettiği ve iftira attığı iddiasıyla Peker’e dava açtı.

Yasadışı bahis sitesi belgeleri

Peker, Yıldırım’ın kendisine ikinci davayı açtığı gün ‘eline geçtiğini’ belirttiği ‘yasadışı bahis sitelerine ait belgelerde siyasilerin, bürokratların, hükümete yakın iş adamlarının aileleri de olduğunu’ söyledi.

‘@delicavus_nth’ isimli hesaptan söz konusu belgeleri paylaşan Peker, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Ülkemizdeki siyasilerin ve bürokratların aldıkları rüşvet karşılığında göz yumdukları yasadışı bahis şirketlerinin (Falyalı’ya ait) 3 tanesinin son iki senede 50.000 dolar üzerinde para kaybeden 49.900 kişinin isimlerinin, telefonlarının, email adreslerinin yazılı bulunduğu dosyayı ele geçirdim.

En alt rakamdan yani kişi başına 50.000 dolardan hesaplarsak 2,5 milyar dolar para ediyor. Ve bu kişilerin tamamı bizim ülkemizin vatandaşı. 3 bahis sitesine bu paralar gittiyse ülkemizden çıkan parayı varın siz düşünün. Önce çok sinirlendim. Ülkemizde insanlar açlıktan ölüyor, bunlar ise yasadışı sanal kumar oynayıp bu kadar para kaybediyorlar diye bu 49.900 kişinin hepsini yayınlayayım dedim. İki gündür bu konuyu düşünüyorum.

50.000 dolar üzeri kaybedenler listesi olduğu için milyonlarca dolar kaybedenlerin sayısı da hiç az değildir. Bu listede siyasilerin, bürokratların, hükümete yakın iş adamlarının aileleri de var. Bazen düşünüyorum, sanki ülkede herkes delirmiş durumda. Ses kayıtlarıyla, Whatsapp yazışmalarıyla ayrıca da samimi ikrarlarımla bunca suçu kanıtladım. Hiçbir şey yapılmıyor, yapılmadığı gibi durmadan bana dava açılıyor.”

Twitter, ertesi gün Peker’in ‘@delicavus_nth’ hesabından paylaştığı bahis sitesi belgelerini ‘kuralları ihlal ettiği’ gerekçesiyle kaldırdı.

İddiaları pekiştiren beyan

Diken’in 12 Kasım 2021 tarihli haberinde Falyalı’nın tutuklu ortağı ve sanal bahis sitesi baronu Veysel Şahin’in Mart 2018’deki ifadesinde Peker’in rüşvet iddiasını pekiştirecek bir beyanda bulunduğu ortaya çıktığı kaydedildi.

Veysel Şahin (solda), Halil Falyalı (ortada)… Fotoğraf: Kıbrıs Postası

Şahin, tahliye edilmesi ve hakkındaki dosyaların kapatılması için kendisinden avukatlar aracılığıyla 1 milyon dolar para istendiğini öne sürdü. Buna göre Şahin tutuklanmadan önce Mayıs 2016’da da İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden Çağatay Şenol isimli bir polis Kıbrıs’a geldi; ikili Girne’deki Cratos Otel’de bir görüştü; Şenol Şahin’e “Senin, kardeşlerin ve eşleri hakkında Kaçakçılık Şube’de açılmış bir dosya var. 500 bin TL verirseniz bütün isimleri çıkartırız” dedi.

Şahin’in 20 Mart 2018 tarihinde Büyükçekmece başsavcılığına verdiği ifadenin tam metni.

Peker’e abluka

Gazeteci Erk Acarer, 25 Kasım 2021’de Sedat Peker’in bulunduğu mekan ve kullandığı eve artık internet erişimi olmadığını söyledi.

Peker, Kasım 2021’den beri Twitter hesabını da aktif olarak kullanmıyor.

Falyalı serbest bırakıldı

Halil Falyalı’nın Girne Kaza Mahkemesi’nde görülen davası 17 Aralık 2021’de takipsizlik nedeniyle geri çekildi. Kumarhane sahibi serbest bırakıldı.

Peker’e yakalama kararı

18 Ocak 2022’de Peker’in, Yıldırım’a ‘hakaret’ ve ‘iftira’dan altı yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme, Peker hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.