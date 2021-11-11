Yıldırım’ın şikayeti üzerine Peker’e dava

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın şikayeti üzerine, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e dava açıldı.

Peker, bir videosunda, Erkam Yıldırım’ın ‘kokainin yeni güzergahını belirlemek için geçen ocak ve şubat aylarında Venezuela’ya gittiğini’ öne sürmüş, KKTC’de yaşayan Halil Falyalı’nın misafiri olduğunu, ‘ülkeyi uyuşturucu trafiğinin merkezi haline getirmeye çalıştıklarını’ iddia etmişti.

Binali Yıldırım ise oğlunun bu ülkeye sağlık malzemesi dağıtmak için gittiğini, uyuşturucuyla kendilerinin yan yana getirilemeyeceğini söylemişti.

Erkam Yıldırım, geçen mayıs ayında ‘hakaret’, ‘iftira’ ve ‘suç uydurma’ gerekçesiyle Peker hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Dilekçede, Yıldırım’ın Falyalı’yı tanımadığı ve otellerinde kalmadığını kaydetmişti.

‘O tarihlerde gitmedi’

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre ikinci dilekçede İstanbul Hudut Kapıları Büro Amirliği’nden alınan bilgiye yer verildi. Buna göre Yıldırım’ın Ocak ve Şubat 2021’de Venezuela’ya gitmediği belirtildi.

8 Ocak’ta Umman’ın başkenti Muskat’a, 31 Ocak’ta Belarus’un başkenti Minsk’e, 16 Şubat’ta Katar’ın başkenti Doha’ya, 20 Şubat’ta Dubai’ye gittiği anlatıldı.

Ancak Yıldırım’ın 4-8 Aralık 2020’de iş seyahati için Venezuela’ya gittiği, aynı tarihte bu ülkede olan TBMM Venezuela Dostluk Grubu ile bir araya geldiği kaydedildi.

Dava açıldı

İstanbul Anadolu başsavcılığı, şikayet üzerine Yıldırım’a hakaret ettiği ve iftira attığı iddiasıyla Peker’e dava açtı.

İddianamede şöyle dendi: “Şüpheli tarafından müştekinin illegal ilişkiler kurup uluslararası uyuşturucu madde ticaretinin güzergahını belirlediğine dair soyut iddiada bulunulduğu, yurtdışındaki zamanı içeren kurgunun gerçek dışılığının resmi kayıtlarla sabit olduğu, rüşvet vb. eylemlerle ilgili kasetler sebebiyle uyuşturucu ticaretine yönlendirildiğine dair tahkir edici mahiyette ifadeler içerdiği, beyanların hiçbir veriye dayanmadığı, ifade özgürlüğü kapsamında korunmasının mümkün olmayacağı…”