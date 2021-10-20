Peker: Kıbrıslı siyasiler hepiniz yandınız; arşiv bana geçti

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Kıbrıslı siyasetçilere seslenerek “Hepiniz yandınız. Arşiv bana geçti” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Tweet atarak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atmayı sürdüren örgüt lideri, bir süredir yeni video atmıyor.

Gazeteci Erk Acarer, dün KKTC’de tutuklanan kumarhane sahibi Halil Falyalı’nın, ‘siyasilere şantaj yapmak için’ kullandığı öne sürülen kasetlerin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yakınlarının eline geçtiğine ilişkin iddiayı paylaşmış; KKTC Başbakanı Ersan Saner’in ‘videosunu’ izlediğini iddia etmişti.

Başbakan Ersan Saner ise iddiaları şu ifadelerle reddetmişti: “Konu sadece ben değilim. Saldırıya uğrayan ben, ailem, partim ve siyaset kurumumuzdur. Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan bu video ile çok çirkin bir itibar suikastının hedefi oldum.”

Peker, bugünkü Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Kıbrıslı siyasiler; uyuşturucu baronlarıyla, yasadışı bahisçilerle birlik olup Türkiye’de bana karşı kurulan komploya destek verirsiniz he. Hepiniz yandınız. Arşiv bana geçti. Siz kaşındınız. Sizi de rezil edeceğim. Utanma duygusu olan, istifa edip gitsin.”

Acarer: Skandal hükümetin ortağı Demokrat Parti’ye ulaştı

Erk Acarer, bugünkü Twitter paylaşımında ‘KKTC’deki skandalın hükümet ortağı Demokrat Parti’ye ulaştığını’ iddia etti.

Acarer, şunları kaydetti: “Kıbrıs kamuoyu ve basını çalkalanıyor. Benzer iddiaların gündeminde şimdi de DP Genel Başkan yardımcısı Tözün Tunalı var! Bir skandal da DP cephesinden, sızdırılan görüntüler aynı! Peker iddialarıyla gündeme gelen Erkam Yıldırım ve Soylu’ya yakın olduğu bilinen, uyuşturucu ve yasa dışı bahis işleriye ilgilenen Halil Falyalı’nın arşivinden çıkanlar sadece Ada’da siyasi çatlak yaratmayacak gibi.

Türkiye’de siyaset ve bürokrasinin de bazı isimlerin karışması ihtimali ve karmakarışık ilişkiler nedeniyle ciddi yara alacağa benziyor. Bakalım iddialar nereye uzanacak? Özellikle Kıbrıs’ta bu konuya ilişkin ilginç tartışmalar var: ‘O siyasiler kendini biliyor, koltuklarında kalmaları, rezilliği daha da büyütür.’ Muhalifler ve gazeteciler, basit bir Kıbrıs muhasebesi yapıyor: ‘AKP ve Erdoğan müdahale etmeden Kıbrıs yaşanacak bir yerdi. Anlaşılan tıpkı eski Türkiye gibi eski Kıbrıs da özleniyor.’“