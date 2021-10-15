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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Peker gündeme getirmişti: Halil Falyalı teslim oldu

Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündeme gelen kumarhane sahibi Halil Falyalı dün akşam polise teslim oldu. KKTC’de, Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Peker, yayımladığı bir videoda eski Meclis başkanı Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ı hedef almış, Mehmet Ağar’la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı. Üstelik bu ağın destekçilerinden birinin de İçişleri Baknı Süleyman Soylu olduğunu söylemişti. Peker, söz konusu videoda Halil Falyalı’nın da bu ağın merkezinde olduğunu iddia etmişti.


Kıbrıs Postası’nın haberine göre teslim olan Falyalı, Turgut Katırcı isimli şahsın, çalıştığı kumarhaneden para çaldığı iddiasıyla, kumarhane çalışanları tarafından önce alıkonulması ardından da darp edilmesi ve zorla vekalet imzalatılması iddialarıyla ilgili başlatılan polis soruşturması kapsamında tutuklandı.

Falyalı, beraberindeki üç zanlıyla Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 7 Ekim tarihinden beri aranan Falyalı, mahkemeye çıkarıldı.

Soygun, zorla alıkoyma, şiddet tehdidi ve ciddi darp suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan dört isim hakkında, ifadelerinin teyit ve tekzibi amacıyla üç gün poliste tutuklu kalmalarına karar verildi.

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