Peker, KKTC Demokrat Parti genel başkan yardımcısının sanal seks videosunu paylaştı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, ‘Deli Çavuş’ isimli Twitter hesabı üzerinden KKTC Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı’nın sanal seks yaparken çekilmiş videosunu paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Tweet atarak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atmayı sürdüren örgüt lideri, bir süredir yeni video paylaşmıyor.

Gazeteci Erk Acarer, iki gün önce KKTC’de tutuklanan işadamı Halil Falyalı’nın, ‘siyasilere şantaj yapmak için’ kullandığı öne sürülen kasetlerin, Peker’in yakınlarının eline geçtiğine ilişkin iddiayı paylaşmıştı.

Saner ise şu ifadeleri kullanmıştı: “Konu sadece ben değilim. Saldırıya uğrayan ben, ailem, partim ve siyaset kurumumuzdur. Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan bu video ile çok çirkin bir itibar suikastının hedefi oldum.”

Peker, iddiayı doğrulayan dünkü Twitter paylaşımında şunları kaydetmişti: “Kıbrıslı siyasiler; uyuşturucu baronlarıyla, yasadışı bahisçilerle birlik olup Türkiye’de bana karşı kurulan komploya destek verirsiniz he. Hepiniz yandınız. Arşiv bana geçti. Siz kaşındınız. Sizi de rezil edeceğim. Utanma duygusu olan, istifa edip gitsin.”

Organize suç örgütü liderinin bu tweet’inden sonra Başbakan Saner’in sanal seks yaparken çekilmiş videosu ‘Deli Çavuş’ isimli hesapta paylaşılmıştı.

Peker bugünkü paylaşımında şunları kaydetti: “Ben size söylemiştim, Deli Çavuş’u dinleyin. Çünkü onun hassas bir ruhu var. Benim üzülmeme dayanamıyor. Kendisi de Ruh Adam’ın bir parçasını taşıyor. İktidar ortağı olan Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Tözün Tunalı, keşke istifa etseydin.”