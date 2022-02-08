Peker gündeme getirmişti: Halil Falyalı ve şoförü silahlı saldırıda öldürüldü

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündeme gelen KKTC’li kumarhane sahibi Halil Falyalı ve şoförü silahlı saldırıda öldürüldü.

Fotoğraf: Yenidüzen

Peker, yayımladığı bir videoda eski Meclis başkanı Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ı hedef almış, Mehmet Ağar’la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı. Üstelik bu ağın destekçilerinden birinin de İçişleri Baknı Süleyman Soylu olduğunu söylemişti. Peker, söz konusu videoda Halil Falyalı’nın da bu ağın merkezinde olduğunu iddia etmişti.

KKTC gazetesi Yenidüzen’in haberine göre Falyalı, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda şöförün hayatını kaybettiği, Falyalı’nın ise ağır yaralı olarak önce Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, ardından YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi. Falyalı, YDÜ hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, şunları kaydetti: “KKTC saatine göre 19:45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir.”

Diken’in edindiği bilgiye göre saldırıda kullanılandığı düşünülen Nissan marka beyaz renk PM648 plakalı araç aranıyor. Kıbrıs Postası’nda yer alan habere göre plakası tespit edilen aracın Lefkoşa’da bir kadın adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Halil Falyalı, geçen yıl ekimde ‘darp’, ‘soygun’, ve ‘zorla alıkoyma’ suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş Falyalı aralıkta serbest kalmıştı.