Falyalı cinayetinde bir tutuklama

KKTC’de kumarhane sahibi Halil Falyalı ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili soruşturmada bir kişi tutuklandı.

Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş, dün akşam saatlerinde Girne bölgesinde silahlı saldırıya uğramalarının ardından hayatını kaybetmişti.

Yeni Düzen gazetesi, olay anında kiralık araçla bölgede bulunan zanlı Ö.T.’nin yakalandığını bildirdi.

Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı için iki gün tutukluluk kararı alındı.

Falyalı’nın ismi, Türkiye gündemine organize suç örgütü lideri Sedat Peker tarafından getirilmişti. Peker, eski Meclis başkanı Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ı hedef almış, Mehmet Ağar’la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı.

Üstelik bu ağın destekçilerinden birinin de İçişleri Baknı Süleyman Soylu olduğunu söylemişti. Peker, söz konusu videoda Halil Falyalı’nın da bu ağın merkezinde olduğunu iddia etmişti.