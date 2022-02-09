‘Sıkı denetim’le tekrar başlamıştı: Avrupa’dan ithal atıklar zehir saçıyor

Greenpeace araştırmasına göre Britanya’dan Türkiye’ye gönderilen plastik atıklarda yüksek oranda zehirli kimyasal bulunuyor. Araştırmaya göre bu kimyasallar toprağı ciddi ölçüde zehirliyor.

Türkiye’de bir yandan Eminde Erdoğan’ın başlattığı ‘Sıfır Atık‘ projesiyle plastikle ‘mücadele’ ettiğini öne sürerken atık ithalatı katlanarak artmaya devam ediyor.

Çin’in 2017 yılındaki plastik atık ithalatı yasağının ardından plastik çöplerin yeni adresi Türkiye oldu.

Greenpeace Akdeniz’in Eurostat verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye’ye 2004 yılından bugüne Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen plastik atıklar 173 kat arttı. INTERPOL bu atıkların yasadışı biçimde yakılarak çevreye olan zararın artırıldığını vurgulamıştı.

Konunun Türkiye’de gündeme oturmasıyla Ticaret Bakanlığı plastik hurda ithalatını geçen yıl 18 Mayıs’ta yasaklamıştı. Etilen polimerden plastik hurdalar ‘ithalatı yasak atıklar’ bölümüne eklenmişti. Ancak yasak iki ay sonra, temmuz başında kaldırılmıştı. Bakanlığın plastik hurda ithalatına getirdiği yasağın ‘sıkı denetimler’le kaldırılması kararlaştırılmıştı.

Greenpeace’in yeni araştırmasında Adana’da beş farklı kaçak çöplük bölgesinden toprak, kül ve su örnekleri toplandı.

Beş bölgenin hepsinde plastiklerin yanması sırasında üretildiği bilinen çok geniş bir yelpazede zehirli kimyasalların bulunduğu tespit edildi.

Örneklerde kanser gibi ciddi sağlık problemleri yarattığı bilinen ve vücutta birikerek uzun vadede ciddi sağlık problemleri yaratan klorlu dioksin ve furan gibi maddelere yüksek düzeylerde rastlandı.

Greenpeace Akdeniz’den Nihan Temiz Ata, “Türkiye’nin toprakları, havası ve suyu Avrupa’dan ithal edilen plastik atıkların çevre ve sağlıkta yol açtığı bedellerin tanığı. Plastik atıklarını yurt dışına gönderen Britanya ve Almanya gibi ülkeler, Türkiye’nin verimli topraklarında zehirli izler bırakıyor. Bu ülkeler sorumluluk alıp Türkiye’ye plastik göndermeye son vermeli” dedi.